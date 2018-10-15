КТО ОН?





Илья Василевич родился 14 апреля 2000 года в Ивацевичах. Его футбольная карьера в некотором смысле была предопределена: все дело в том, что отец Ильи работал тренером, а затем и директором местной СДЮШОР. Куда будущий форвард юниорской сборной Беларуси начал ходить с четырех лет. Его, тогда еще совсем маленького, отец брал с собой на свои занятия. А с шести лет Василевич был зачислен в СДЮШОР и начал заниматься футболом, что называется, по-взрослому.





Причем его, если можно так выразиться, карьера развивалась довольно стремительно. Уже в девятилетнем возрасте парень хорошо себя проявил на турнире в Минске , где его заметил руководитель известной школы "Фортуна" Сергей Романовский. Это знакомство стало судьбоносным: специалист не только пригласил Илью в свою школу, но и взял его, можно сказать, на поруки. Или проще: стал его менеджером. Поиграв за "Фортуну" на различных турнирах, Василевич в 2012 году перешел в футбольную академию в Поставах — по сути первую частную академию "полного цикла" в стране. Но проработало это учреждение недолго: уже через два года академия развалилась, а Илья вернулся в ставшую родной "Фортуну".





ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ И ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА





Юный футболист не просто вернулся в свою школу. Он заключил первый профессиональный контракт с командой. Все было уже серьезно: официальное оформление, трудовая книжка и первая зарплата — 200 долларов. По словам отца игрока, затем эта зарплата увеличилась. А вскоре Василевич был зачислен в новообразованную Академию БФФ и стал попадать в составы сборных Беларуси. Уже тогда об Илье заговорили как об одном из самых перспективных игроков своего возраста.





ИНТЕРЕС "ЗЕНИТА"





В 2016-м Илья сыграл за сборную Беларуси на Кубке Развития в Минске. Причем играл в одной команде с ребятами на год старше. Но, мягко говоря, не затерялся. А если быть совсем точным, Василевич помог команде взять серебро, а сам стал лучшим полузащитником турнира. Романовский рассказывал "Трибуне", что именно тогда за Ильей пристально наблюдали скауты питерского "Зенита". Белорус специалистов заинтересовал, но до конкретных решений и договоренностей дело тогда не дошло.













ЯРКИЙ ПРОСМОТР В "ШАХТЕРЕ", ПОБЫВКА В ПЕРВОЙ ЛИГЕ





Через год на аналогичном Кубке Развития у Василевича появился еще один шанс проявить себя перед зарубежными скаутами. Под это дело Романовский пригласил просмотреть подопечного своих знакомых из донецкого "Шахтера". Так вышло, что конкретно в том матче, на котором присутствовали "эмиссары", Илья сыграл не слишком ярко. Но скауты все равно благосклонно отметили, что у парня есть данные. А через полгода белорус отправился на просмотр в "молодежку" горняков. И там Илья "сорвал банк": в спарринге с "Олимпиком" он забил гол, отдал результативный пас, а в придачу еще и пенальти заработал. Известный в футбольном мире директор академии "Шахтера" Хорхе Раффо остался под впечатлением.





Правда тогда перейти в "Шахтер" Василевич не мог, так как ему еще не было 18-ти лет. А потому игрок на полгода отправился играть в "Барановичи" в первую лигу. Где провел девять матчей и забил свой первый гол на взрослом уровне: в ворота "Белшины".





ИНТЕРЕС БРЕСТСКОГО "ДИНАМО", ПЕРЕХОД В "ШАХТЕР" БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ





Отец Ильи рассказывал, что сыну проявляли интерес многие белорусские клубы. В их числе и брестское "Динамо". Но когда на авансцену вышел донецкий "Шахтер", все иные варианты по объективным причинам отпали. Отечественные команды не могли спорить с горняками ни в финансовом плане, ни в плане спортивном. Переговоры с украинской командой начались фактически сразу после завершения просмотра. Романовский приложил немало усилий, чтобы этот переход состоялся. Один из интересных моментов: менеджер согласился отпустить Василевича без финансовой компенсации "Фортуне". "Можно сказать, подарили игрока Донецку. Главное, чтобы у него все было хорошо", — говорил Романовский "Трибуне". Правда, минский клуб сможет получить бонус, если Илья попадет в главную команду "Шахтера". В общем, в январе 2018-го стороны ударили по рукам, а летом футболист отправился в расположение команды "Шахтер" (U-21).





ДЕБЮТ ЗА "ШАХТЕР", СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ





Василевич по возрасту может играть как в составе U-19, так и в "молодежке", которая играет в первенстве Украины, по сути аналогичным нашему первенствую дублеров. Правда, в Юниорской Лиге УЕФА тренеры 19-леток белоруса не задействовали, зато Илья выходил на поле во всех матчах молодежной команды в чемпионате. Неплохо, если учесть, что Илья один из самых молодых игроков команды "U-21". И он уже успел отметиться забитым мячом, 1 сентября поучаствовав в разгроме "Мариуполя" (3:0).





"Я очень рад, что наконец-то забил свой первый мяч за "Шахтер"! Большое спасибо Диме Топалову за такую передачу — мне оставалось просто попасть в ворота. Столько туров прошло, но никак не мог отличиться. Были моменты, когда мог принести команде положительный результат, однако не получалось. С каждым матчем мое желание забить было все сильнее. В меня верили родители и мой тренер из Беларуси, поддерживали", — делился эмоциями Василевич после игры. Кстати, в таблице чемпионата "Шахтер" идет на четвертом месте.





"Быстрый, техничный, с отменным понимаем игры и хорошим ударом. Легко избавляется от опеки и обходит один в один, постоянно нацелен на ворота, но также умело ассистирует партнерам", — это профайл белоруса на сайте "Шахтера". А еще всем окружающим импонирует его характер: Илья скромный, порядочный, целеустремленный парень, от которого вы никогда не услышите плохого слова в сторону соперников или партнеров. В общем, таких в команде любят. Романовский рассказывал, что после просмотра в стане "горняков" игроки украинской команды обнимались с белорусом и очень просили поспособствовать его переходу в "Шахтер".







