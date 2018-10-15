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Госбанк развития Китая открыл минское представительство

16.10.2018 16:58 — Разное | Партизан  
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В Минске открылось представительство Госбанка развития Китая, сообщает БелТА.

Это позволит активизировать белорусско-китайское взаимодействие и реализовать новые крупные проекты, считает заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин рассказал, что в Беларуси с участием этого банка реализуется 15 проектов. Он уверен, что в перспективе их станет еще больше.

Госбанк развития Китая стал первой китайской финансовой организацией, которая пришла в Беларусь. Этот банк уделяет большое значение реализации проектов в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», а также в целом проектов в рамках «Одного пояса, одного пути», отметил дипломат.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске открылось представительство Госбанка развития Китая, сообщает БелТА.
 
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