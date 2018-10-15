Госбанк развития Китая открыл минское представительство

Это позволит активизировать белорусско-китайское взаимодействие и реализовать новые крупные проекты, считает заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц.





В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин рассказал, что в Беларуси с участием этого банка реализуется 15 проектов. Он уверен, что в перспективе их станет еще больше.





Госбанк развития Китая стал первой китайской финансовой организацией, которая пришла в Беларусь. Этот банк уделяет большое значение реализации проектов в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», а также в целом проектов в рамках «Одного пояса, одного пути», отметил дипломат.