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Интернет-технологии подвели МНС

16.10.2018 16:55 — Разное | Партизан  
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Министерство по налогам и сборам извинилось перед гражданами и попросило переустановить мобильное приложение для физлиц, сообщает сайт ведомства.

В официальном сообщении говорится, что мобильное приложение для физических лиц MNS Mobile стало доступно через приложение Google Play Market.

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В связи с особенностями взаимодействия мобильного приложения и сервиса Google Play Market пользователям, установившим MNS Mobile вручную, необходимо удалить прежнюю версию приложения (Настройки — Все приложения — MNS Mobile — Удалить) и затем скачать его через Google Play Market.

Такие действия позволят избежать проблем с обновлением приложения в дальнейшем, а также обеспечат бесперебойную работу MNS Mobile в целом.

 
 
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Министерство по налогам и сборам извинилось перед гражданами и попросило переустановить мобильное приложение для физлиц, сообщает сайт ведомства.
 
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