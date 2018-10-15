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Интернет-технологии подвели МНС
Министерство по налогам и сборам извинилось перед гражданами и попросило переустановить мобильное приложение для физлиц, сообщает сайт ведомства.
В официальном сообщении говорится, что мобильное приложение для физических лиц MNS Mobile стало доступно через приложение Google Play Market.
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В связи с особенностями взаимодействия мобильного приложения и сервиса Google Play Market пользователям, установившим MNS Mobile вручную, необходимо удалить прежнюю версию приложения (Настройки — Все приложения — MNS Mobile — Удалить) и затем скачать его через Google Play Market.
Такие действия позволят избежать проблем с обновлением приложения в дальнейшем, а также обеспечат бесперебойную работу MNS Mobile в целом.
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Министерство по налогам и сборам извинилось перед гражданами и попросило переустановить мобильное приложение для физлиц, сообщает сайт ведомства.
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