Интернет-технологии подвели МНС

В официальном сообщении говорится, что мобильное приложение для физических лиц MNS Mobile стало доступно через приложение Google Play Market.





Вице-президент Facebook предрек закат эры часов и смартфонов





В связи с особенностями взаимодействия мобильного приложения и сервиса Google Play Market пользователям, установившим MNS Mobile вручную, необходимо удалить прежнюю версию приложения (Настройки — Все приложения — MNS Mobile — Удалить) и затем скачать его через Google Play Market.





Такие действия позволят избежать проблем с обновлением приложения в дальнейшем, а также обеспечат бесперебойную работу MNS Mobile в целом.



