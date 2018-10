Секрет полиглота. Можно ли выучить иностранный язык с помощью одной книги

фото: On-desktop.com

Без курсов, репетиторов и учебников. Без скучных CD с примитивными диалогами и без зубрежки грамматики. Именно так некоторые полиглоты учат языки. И у них получается!

Звучит неправдоподобно? Однако эфективность метода аутентичного метода доказана полиглотами. Подробнее об этом рассказывает психолингвист, эксперт по освоению иностранных языков Елена Бровко :

- Читать рекомендуют всем, кто взялся осваивать иностранный язык, однако этот метод всегда играет лишь вспомогательную роль, дополняя уроки грамматики и живое общение. Но что вы скажете на то, что некоторые полиглоты используют чтение как основной метод знакомства с новым языком? Другими словами, они не берут уроки, не учат грамматические правила, не заучивают списки слов и не слушают CD с примитивные диалогами вроде такого: «привет, как дела?» — «хорошо, спасибо» — «пока!». Вместо этих привычных для базового курса упражнений, они просто открывают книжку на языке и начинают читать. Предвижу ваше недоумение (как же они читают, не зная языка?), поэтому спешу открыть тайну и подтвердить ее конкретными примерами.

Венгерский революционер Лайош Кошут изучал английский язык в австралийской тюрьме. В его распоряжении были лишь 16 строк из драмы Шекспира, и этого оказалось достаточно, чтобы освоить первые азы английского языка. Его соотечественница — первый в истории переводчик-синхронист Като Ломб — убеждённый сторонник метода чтения. Она была знакома с 28 языками, а на 15-ти из них работала как переводчик. Первые иностранные языки — английский, а затем русский — они изучала полуподпольно, чтобы её не заподозрили в шпионаже (дело было во время Второй мировой, а затем холодной войн). Об уроках речи не шло, учителей и учебников тоже не было. Поэтому Като взяла в публичной библиотеке роман Голсуорси на английском и просто начала его читать. Вот как она описывала тот опыт: «Через неделю я стала догадываться, о чём там речь, через месяц я понимала, а через два месяца уже наслаждалась текстом».

А у вас хватило бы терпения целую неделю читать текст, не понимая ни слова? Наверное, не у всех. Но к терпению мы ещё вернёмся, а пока скажу, что русский язык Като осваивала по «Мертвым душам» Николая Гоголя.

А вот ещё один пример полиглота — наш современник итальянец Лука Лампарьелло, который знает плюс-минус одиннадцать языков, в том числе русский. Он охотно делится своими секретами освоения иностранной речи и даже зарабатывает на этом. В одном из интервью (если не ошибаюсь, он давал его как раз на русском) на вопрос, как он учит языки, он рассказал, что просто берёт настоящий неучебный текст и начитает его читать. Конечно, уровень понимания прочитанного на первых порах близок к нулю. Однако результат на лицо — читая, полиглоты умудряются освоить новый язык.

В какой же момент совершается волшебство? Чтобы понять, как работает метод чтения, нам предстоит ответить на ключевой вопрос — как надо читать.

Поскольку большинство из нас всё же не полиглоты, нам потребуется некоторая подготовка перед погружением в аутентичное чтение. У полиглотов, как известно, со временем вырабатывает определённый навык, и каждый последующий язык даётся им проще и быстрее. А вот первый иностранный язык — самый сложный для изучения (привет тебе, мой английский). Итак, советы тем, кто решит замахнуться на новый язык с помощью метода аутентичного чтения.

Первая неделя: погружение в неизвестное

Прежде чем открыть книгу, выпишите на листке бумаги формы глагола «быть» (I am, you are и т.д.): они часто встречаются и послужат вам какой-никакой опорой. Кроме этого, изучите, как произносятся все буквы алфавита и их сочетания (конечно, алгоритм действий в случае с алфавитами, отличными от латинского, будет иным, но для простоты мы будем иметь в виду только европейские языки). Итак, мы должны, например, знать, что в немецком «sch» произносится как «ш», а если в слове попадётся сочетание «sh», то его следует произносить как «с-х» (а не «ш», как в английском). Это важно! Например, я долго читала немецкое слово «bisher» как «бишер» и никак не могла запомнить его значение. И только когда я услышала его правильное произношение («бис-хер»), меня осенило, что оно состоит из двух слов (bis-her), значения которых мне отлично известны («до» — «сейчас»). Всё встало на свои места: bisher означает «до сих пор»; теперь я это слово вряд ли забуду. Чем правильнее вы можете произнести слово, тем выше вероятность, что вы его узнаете/запомните. И здесь мы переходим к следующему важному пункту.

Основная задача на первых порах — искать в тексте только знакомое и ничего больше.Новички обычно делают наоборот — спотыкаются обо всё, что им неизвестно. В новом языке с такой стратегией далеко не продвинешься, поэтому дайте себе установку — обращать внимание и тормозить только на тех словах, которые вам о чём-то говорят.

Что может быть знакомого в иностранном тексте? Очень многое! Например, географические названия (Moscow/ Moscau/ Mosca), а также названия еды (Pizza, Limone/ lemon), слова латинского или греческого происхождения (Literatur/ letteratura/ literatura/ литература, Aventeuer/ avventura/ adventure/ авантюра), а также все слова, ставшие интернациональными (sauna, Boutique, vis-a-vis, ciao, Hitparade, vodka). Вы удивитесь, как много слов на любом языке вы уже знаете: Kultur, privat, negativ, Horizont, сhaos, risultato, Ketchup, Jogurt, Banana, Büro, schik, Pyjama, Spezifika, Schal, aeroporto. Только что вы прочитали целую строчку как минимум на трёх разных языках. Знакомыми могут оказаться также имена известных людей. Все узнанные или почти узнанные слова немедленно выписывайте на листок бумаги.

Разглядывайте слова. Если внимательно всмотреться в длинное немецкое слово «kontrolieren», то вы непременно вычлените в нём основу — «kontrol», а в слове «probieren» заметите корень «prob». Возможно, в голове возникнет гипотеза о том, что если к основе прибавлять окончание «-ieren», то будет получаться какая-то определённая часть речи. И это очень близко к истине: приведённые примеры — это немецкие глаголы «контролировать» и «пробовать».

Выписывая слова, сразу группируйте их — так будет проще строить догадки. Например, в одной группе у вас будут слова с окончанием «-ieren», а в другую попадут слова «literar-isch», «metod-isch», «log-isch» (всё это — немецкие прилагательные с типичным окончанием «-isch»). Безусловно, вы заметите, что все эти слова написаны с маленькой буквы, тогда как похожие на них в основе слова «Kontrolle», «Probe», «Literatur», «Methode», «Logik» — с заглавной, что выдаёт их принадлежность к другой части речи (все они — немецкие существительные; все существительные в немецком пишутся с заглавной буквы). Вот так, шаг за шагом, вооружившись карандашом и терпением, настоящие полиглоты копаются в тексте на незнакомом языке, разбирая его по кусочкам.

Первый месяц: первые догадки, о чём идёт речь в книге

Как вы уже, наверное, поняли, эффективное чтение всегда основано на догадке, потому что лишь пытливое восприятие текста оставляет в памяти глубокий след. Всё, что вы открыли самостоятельно, а не получили в готовом виде (от преподавателя, из учебника) — это самые ценные и самые полезные знания, потому что они на сто процентов ваши.

По мере того как словарный запас будет расти, старайтесь догадываться также о значении совсем незнакомых слов — по контексту. Внимательно смотрите, что окружает незнакомое слово, выписывайте целые фразы, в которых оно попадается, и не спешите смотреть в словарь. Для начала будет достаточно понять, что какое-то слово — это «глагол, означающий что-то нехорошее» или «это какой-то предмет одежды». Догадки могут оказаться ложными, но в этом нет ничего страшного.

Если уж вы заглядываете в словарь, то никогда не выписывайте слова по одному: старайтесь запоминать словосочетания или целые фразы. Полезно также выписывать несколько однокоренных слов, относящихся к разным частям речи. Пример из немецкого: Vari-ant (вариант, сущ.), vari-ieren (варьировать, изменять, гл.), vari-able (изменчивый, непостоянный, прил.), Vari-ation (вариация, сущ.).

Научившись различать части речи, узнавать артикли и предлоги, вы сможете обращать больше внимания на связи между словами. Например, стоит ли прилагательное досуществительного (как в русском и немецком: «банальный текст», «der banale Text») или после него (как в итальянском: «il testo banale»); где стоит глагол, какие частички часто сопровождают глагол (например, zu, nicht в немецком) и пр. Это занятие — не что иное, как самостоятельное изобретение грамматики языка.

Только когда в голове созрела собственная догадка, можно заглянуть в учебник, чтобы её проверить. Например, вы заметили, что перед немецкими словами с окончанием «-tion» (die Sank-tion, die Akt-ion, die Präsenta-tion) часто стоит «die». Часто, но не всегда. Вы можете предположить, что «die» — это артикль женского рода, который в определённых случаях изменяется: может быть, он указывает на падеж, в котором стоит слово? В учебнике вы без труда найдёте это правило и получите удовлетворение от того, что дошли до него без посторонней помощи.

Когда общая картина текста начнёт проясняться, не поддавайтесь искушению переводить каждое слово, чтобы быстрее понять смысл. Оставайтесь верными главному принципу метода аутентичного чтения — ДОГАДКА. Открывайте словарь как можно реже и только ради ключевых слов, которые часто повторяются и мешают понять целую фразу. С неприятным чувством, возникающим из-за того, что не всё ясно (или почти ничего не ясно) просто смиритесь. Венгерская переводчица Като Ломб, самостоятельно выучившая 28 языков, делала такое образное сравнение: «Кто не испытывал неприятных ощущений в первые минуты купания, заходя в прохладную воду? И кто не радовался, через пару минут, привыкнув к температуре воды, что не поддался первому порыву выйти из «холодного» моря?».

Читайте дальше, страницу за страницей, медленно, перечитывая одно и то же по нескольку раз и делая пометки на полях (фиксируйте возникающие догадки). Постепенно вы привыкните к «атмосфере» языка и начнёте в нём ориентироваться. С самых ранних этапов старайтесь пересказывать прочитанное, пусть на самом примитивном уровне, отвечая себе на вопросы: «кто?», «что сделал?», «где это произошло?».

До сих пор (bis-her) я говорила о том, как читать, пришло время сказать пару слов о том, чточитать. Ведь правильно выбранный аутентичный текст может значительно облегчить процесс вхождения в новый язык. Итак, несколько советов.

Если вы читаете художественную литературу, выбирайте творения местных авторов, то есть не переведённые, а написанные на языке. Лучше выбирать современную литературу, потому что язык классиков может вызывать затруднения даже у носителей. Хорошо читаются короткие рассказы или пьесы с диалогами (там много разговорной лексики). Я встречала также совет читать на иностранном языке то, что вы уже прочитали на русском. В этом есть смысл: ведь вы уже знакомы с героями и знаете сюжет, поэтому догадываться о значении слов будет легче.

Выбирайте для чтения то, что было бы интересно и на родном языке. Скажем, в вашей FB-ленте мелькнула статья, которая зацепила внимание. «Сколько чашек кофе в день способны убить человека», или «Как полиглоты переключаются с одного языка на другой», или «Десять бесплатных онлайн-курсов от лучших вузов мира» — это темы, которые привлекли бы моё внимание, а у вас, конечно, будут свои. Суть в том, что не надо спешить открывать эти статьи на родном языке. Вместо этого переведите название статьи (или ключевые слова) и погуглите их — возможно, найдётся похожая статья на иностранном языке. Прочитайте лучше её, чтобы убить двух зайцев — удовлетворить свой естественный интерес к теме и потренировать язык.

Словом, читайте на иностранном языке всё то, что вы прочитали бы на русском — будь то профессиональная литература, новости о референдуме в Каталонии, рецепт телятины в гранатовом соусе для воскресного обеда или путеводитель по стране, где вы планируете провести следующий отпуск. Если не всё понятно — не беда. Потом вы сможете прочитать то же самое по-русски.

Напоследок ещё раз отмечу, чем хорош метод аутентичного чтения.

— Вы сразу погружаетесь в живой, натуральный язык. Все слова встречаются в контексте, в обычных для конкретного языка сочетаниях.

— Слова и фразы в тексте повторяются — и это лучший из известных способов освоить лексику. Причём так называемую частотную лексику (самые употребляемые слова) вы естественным образом запомните быстрее остальных, потому что они будут встречаться почти на каждой странице.

— Книга помогает изобрести грамматику самому, то есть не заучивать правила, а догадываться о них.

— Книги помогают не только выучить язык, но и увидеть то, что стоит за каждым языком: менталитет, определённый способ думать, типичные темы или комплексы народа (например, тема «маленького человека» в русской литературе). Прòпасть между представителями разных стран создаёт вовсе не язык, а культурный «бек-гаунд». Сравните немецкое выражение «Schwein haben», что дословно переводится как «иметь свинью» и означает «быть удачливым», и русское выражение «подложить свинью», означающее «подвести». Казалось бы, обычное домашнее животное свинья, а какие разные ассоциации она вызывает у немцев и русских. Или возьмём слово «буратино», которое понимают и русские, и итальянцы. Но если в нашей голове оно рождает образ трогательного озорного мальчугана, то для итальянцев burattino — просто общее название для любой деревянной куклы на верёвочках (трогательного итальянского мальчика звали иначе — Пиноккио).

В каждой культуре свои образные выражения, свои метафоры, свои известные характеры. Чтобы понять иностранцев, мало выучить их грамматику, нужно научиться думать, как они, и видеть за словами те же образы, которые они видят. Книги в этом отношении, пожалуй, самый эффективный инструмент.

Закончу словами Като Ломб: «Путь от непонимания через полупонимание к полному пониманию для взрослого человека — волнующий, интересный туристический маршрут». Я думаю, известному полиглоту можно верить, ведь она сама не раз прошла этот путь.