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Промышленное производство в Беларуси выросло, производство в АПК – сократилось
16.10.2018 17:00 — Разное | Ежедневник
фото: bdg.by
Национальный статистический комитет подвел итоги девяти месяцев текущего года.
В январе – сентябре 2018 г. в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 13,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,7% к уровню января – сентября 2017 г., сообщает официальная статистика.
При этом промышленное производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло. Его объем составил 80,5 млрд рублей, что соответствует 106,8% к уровню прошлого года. В горнодобывающей промышленности рост составил 3,6%, обрабатывающей - 6,9%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 7,7%, водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов – 0,3%.
Индекс промышленного производства за сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г. составил 104,4%.
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Национальный статистический комитет подвел итоги девяти месяцев текущего года.
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