﻿ Промышленное производство в Беларуси выросло, производство в АПК – сократилось. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Промышленное производство в Беларуси выросло, производство в АПК – сократилось

16.10.2018 17:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Промышленное производство в Беларуси выросло, производство в АПК – сократилось

фото: bdg.by

Национальный статистический комитет подвел итоги девяти месяцев текущего года.

В январе – сентябре 2018 г. в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 13,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,7% к уровню января – сентября 2017 г., сообщает официальная статистика.

При этом промышленное производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло. Его объем составил 80,5 млрд рублей, что соответствует 106,8% к уровню прошлого года. В горнодобывающей промышленности рост составил 3,6%, обрабатывающей - 6,9%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 7,7%, водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов – 0,3%.

Индекс промышленного производства за сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г. составил 104,4%.

В обрабатывающей промышленности наибольшего роста удалось достичь в производстве транспортных средств и оборудования (16,8%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (15,3%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (14,4%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (10,7%), химических продуктов (6,1%).

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный статистический комитет подвел итоги девяти месяцев текущего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионера, который пропал в конце сентября, так и не нашли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика