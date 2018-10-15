Художник, монахи и аристократы. Кто основал великие футбольные клубы

Истории футбольных клубов не всегда начинались с больших арен и титулов. Некоторые команды прошли долгий путь к успеху, а у первых руководителей не было спортивного прошлого. SPORT.TUT.BY и «Академия Интер ФШМ» вспоминает людей, которые дали толчок европейским топ-клубам.





Джорджио Муджиани, художник. Основатель футбольного клуба «Интер»

Художник-карикатурист Джорджио Муджиани родился в богатой купеческой семье в 1887 году. В Милане, где прошла юность будущего основателя «нерадзурри», футбольный костяк составляли иностранцы, повидавшие английский бум на игру с мячом.

Джорджио учился в Швейцарии. Его однокурсниками были потомственные дворяне и отпрыски богатых промышленников. Помимо учебы юный художник любил играть в футбол. Он поддерживал местную команду, которая играла в Санкт-Галлене. Преисполненный энтузиазмом Муджиани вернулся в Италию, где загорелся идеей создать свой клуб.

В 1907 году он вступает в секретариат «Милана». Годом позже в одном миланском ресторане случится раскол клуба на два лагеря: одна часть команды считала неприемлемым приглашать легионеров, вторая — была за иностранцев и просила футбольную федерацию поспособствовать. Муджиани приветствовал легионеров, отодвигая националистические идеи в спорте. Так 9 марта 1908 года Джорджио Муджиани с компанией неравнодушных футболистов основал клуб с красочным названием «Интернационале».

Художник приложил руку ко всем опознавательным элементам клуба. При создании эмблемы он вдохновлялся гербом одной из английских команд, переплетя четыре буквы синим кольцом. Традиционные для «нерадзурри» цвета связаны со множеством легенд. Согласно одной из них, синий и черный — цвета синяков и ссадин, полученных в драке во время вечера раскола «Милана». Также говорят, что Муджиани выбрал черно-синее сочетание как антипод алым тонам «Милана». И взяв карандаш с двойным грифелем, вывел легендарные полосы. Фанаты «Интера» поговаривают, что синий цвет обозначает небо, черный — ночь.





Так или иначе, молодой человек навеки связал себя с футболом. В последствии Муджиани стал одним из пионеров иллюстративной рекламы в Италии. Работал с известными брендами «Pirelli», «Cinzano» и «Martini». В 1914 году Джорджио спроектировал дизайн заголовка новой газеты «Народ Италии», которую основал Бенито Муссолини. Шрифт, которым воспользовался Муджиани, вошел в обиход у многих других печатаных изданий Италии. Позже карикатурист сильно разочаровался в политике «дуче».

Дэвид Данскин, инженер-механик. Один из основателей футбольного клуба «Арсенал»

Осенью 1886 года на рабочей окраине юго-восточного Лондона в таверне «Принц Уэльский» сидела шумная компания и думала над новым проектом. Они решились создать свою футбольную команду, а заводилой был Дэвид Данскин.



Coventry Telegraph

Шотландский инженер-механик родился 9 января 1863 года. Первый «канонир» любительски поигрывал в «Киркалди Уондерерс», но в 1885 году был вынужден перебраться в Лондон в поисках работы. Рукастого парня приняли в королевском арсенале. Он сколотил актив будущего звездного клуба из своих приятелей. Подтянулись двое футболистов из «Ноттингем Форрест». Фрэд Бирсдли и Джозеф Моррис Бейтс — казначей и первый тренер клуба. Оба устроились на лондонский артиллерийский завод. Новоявленные учредители скинулись по 6 пенсов, Данскин добавил еще 15. Стартовый капитал ушел на мяч. 11 декабря 1886 года команда сыграла свой первый матч против «Истерн Уондерерс», забив 6 мячей. На поле вышел и Дэвид Данскин. Первое название клуба «Дайал Сквер». Говорят, что так называлась площадка между казармами и складами королевского арсенала. Именно оттуда пришли в клуб многие футболисты первого созыва.

После той исторической победы команда собралась в пабе «Королевский дуб» и решила организационные вопросы. Клуб стал называться «Ройал Арсенал», тем самым намекая на объединение всех лондонских оружейников. Знаменитые красные футболки пришли в жизнь клуба благодаря двум экс-футболистам «Ноттингем Форрест». Вместе с Данскином они попросили у «лесников» комплект алых футболок и мяч. С тех пор «канониры» выступают в красно-белых тонах.



Фото: Reuters

Дальнейшая жизнь Дэвида Данскина малоизвестна. По одной из версий, он организовал бизнес по производству велосипедов. В конце 1890-х судил матчи производственных команд, но связи со своим детищем оружейник не терял до конца жизни. В 1936 году Данскин приветствовал победу «Арсенала» в Кубке Англии.

Франц Якоби, служащий на заводе. Основатель футбольного клуба «Боруссия Дортмунд»

В самом начале XX века дортмундский молодняк любил погонять мяч в районе Борзигплатц. Матчи проходили на полях с романтическим названием «Белый луг». Завсегдатаями футбольных собраний были семинаристы церкви Святой Троицы.

Каждое воскресенье молодые парни после футбола шли в пивную и обсуждали игры. Местному капеллану Девальду не нравилось, как семинаристы проводят время. В разгар одной из пирушек он пригрозил отчислением тем, кто не откажется от увеселительных мероприятий. 20 человек послушались старшего. 18 — послали подальше и вместе с Францем Якоби основали клуб «Боруссия». В честь пивоварни, что располагалась неподалеку. Через пять дней бунтовщиков сняли с церковного довольствия. Дело было в конце 1909 года.



Фото: UEFA.COM

Якоби стал казначеем нового клуба. Он и придумал затейливую форму — полосатые бело-голубые футболки с красной диагональю и черными шортами. По идее красный цвет должен обозначать рабочий класс. Франц знал, о чем говорил. Сам он родился летом 1888 года в Дортмунде. Трудился в управлении на сталеплавильном комбинате. В первые годы Якоби был не только казначеем, но и футболистом и коммерческим директором. В 1910 году форвард-менеджер добился, чтобы «Боруссию» записали именно как футбольный клуб. Это давало право участвовать в любительской лиге Западной Германии.

В 1923 году Франц Якоби временно отходит от дел. «Белая лужайка» уже переименована в «Спортивную площадку Боруссии» стараниями основателя. В 1946 году он стал вице-президентом клуба и до конца жизни старался не покидать свое детище.

Генри Мирс, аристократ и бизнесмен. Один из основателей футбольного клуба «Челси»

История лондонского клуба, ныне сражающегося за первую строчку АПЛ полна различных противоречий. Неизменно лишь два имени: Генри Мирс и граф Джордж Генри Кадоган.

О Генри Августе Мирсе известно очень мало. Он родился в 1873 году и принадлежал к дворянскому сословию. В большой семье Мирсов нашлось место родству с Кадоганами — известной британской семьей. Граф Джордж Генри Кадоган был спортивным человеком и обожал скачки. В седло он неизменно садился в жокейском наряде голубого цвета. Говорят, что это одна из возможных теорий происхождения синих футболок «Челси». Семья Генри Мирса еще в 18 веке унаследовала от Кадоганов часть земель в Кенсингтоне. Где сейчас находится стадион клуба, спроектированный легендарным Арчибальдом Литчем. Говорят, что Генри Мирс или Гас, как его называли приятели, не был страстным футбольным болельщиком. Одной из его задач было не потерять драгоценные земли в столице. Так или иначе, он решился создать свою команду.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

В 1905 году Гас вместе с компаньонами в пабе «Восходящее солнце» придумывал название для клуба. Отсутствовал только граф Кадоган, находящийся на службе. Сошлись на «Челси», а домашней ареной выбрали легкоатлетический стадион «Стэмфорд Бридж». Арена меняла названия и перестраивалась, но по сей день является домом «аристократов». К слову, свой статус «Челси» обозначил еще до того, как собрать полноценный состав. Первого июня 1905 года клуб приняли во второй дивизион футбольной лиги. По такому же принципу заявились «Тоттенхем» и «Лейтон Ориент». Тогда же начался отбор футболистов и граф Кадоган разрешил использовать для формы голубой цвет. В небесных тонах богатые семьи и сам аристократ выступал на скачках.

Примечательно, что до 1907 года «Челси» не пользовался этим правом, а играл в светло-зеленых футболках. Президентом клуба назначили Уильяма Кирби, а братья Мирсы остались владеть стадионом. Генри Мирс подписал договор, обязывающий использовать земли близ «Стэмфорд Бридж» исключительно в спортивных целях сроком на 21 год. Все это позволило Гасу Мирсу оставаться владельцем клуба до смерти в 1912 году.

Итало Фоски. Бизнесмен и член фашистской партии. Основатель футбольного клуба «Рома»

Официальным днем рождения футбольного клуба «Рома» принято считать 7 июня 1927 года. До этого главным клубом в столице Италии был «Лацио», а скромный «Роман» — близкий «волкам» клуб жил очень скромно.

22 июля того же года вышел «первый приказ», согласно документу, клубы «Роман», «Альба-Аудаче» и «Фортитудо-Про Рома» объединяются под название «Рома». Автором приказа был Итало Фоски — очень известный человек в Италии. Подобные слияния и переименования происходили по всей стране во время фашистского режима с целью упростить географию футбола в больших городах. Фоски желал создать в Вечном городе команду способную прервать гегемонию «Ювентуса», «Интера» и «Болоньи». Эмблемой нового клуба стало изображение капитолийской волчицы. Ранее этот герб был у поглощенного «Фортитудо-Про Рома».



Фото: twitter.com/ASRomaEN

О самом Итало Фоски известно лишь то, что он был бизнесменом, депутатом парламента, членом олимпийского комитета и секретарем романской федерации фашистской партии. Деловая хватка итальянца и талант к объединению позволила новоиспеченному клубу быстро набрать обороты. Он помог нащупать компромиссный вариант во время многочисленных организационных собраний. Фоски приложил руку к клубным цветам — красному и желтому. Красный цвет напоминает о плащах римских легионеров. Желтый — о золоте их доспехов. Бизнесмен первым отдал распоряжение набрать крепкий коллектив. Игроков искали по всей Италии, а одним из первых алленаторе был одиозный англичанин Уильям Гарбатт, завоевавший три скудетто с «Дженоа».

25 сентября 1927 года «Рома» прописалась в элите итальянского футбола. Первым соперником «волков» стал «Ливорно». Римляне выиграли встречу со счетом 3:2. Спустя год на глазах Итало Фоски «джаллоросси» завоевали Кубок CONI — предшественник Кубка Италии.