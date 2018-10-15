Под Оршей водитель украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф

Как стало известно, утром 12 октября 27-летний житель Орши отвозил на своем автомобиле в Витебск знакомых девушек. При выезде из райцентра он попал в объектив камеры фотофиксации за превышение скорости.

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Возвращаясь обратно, водитель вновь стал «жертвой» камеры. Как пояснили представители УВД Витебского облисполкома, не желая платить штраф за два нарушения, мужчина решил уничтожить прибор. Он набросил веревочную петлю на камеру и с помощью автомобиля сорвал ее.

Приехав домой, мужчина буквально распотрошил прибор. Он полагал, что таким образом уничтожит компрометирующие его снимки. Однако вскоре к нему нагрянули правоохранители, которые объяснили, что кадры сразу передаются в центр фиксации правонарушений, а за кражу и уничтожение камеры придется ответить по закону.

В отношении жителя Орши возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Представители УВД отметили, что своими действиями молодой человек нанес ущерб в размере свыше 24 тыс. рублей.