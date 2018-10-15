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Под Оршей водитель украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф

16.10.2018 17:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Под Оршей водитель украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф
Фото из открытых источников

Как стало известно, утром 12 октября 27-летний житель Орши отвозил на своем автомобиле в Витебск знакомых девушек. При выезде из райцентра он попал в объектив камеры фотофиксации за превышение скорости.

Под Оршей водитель украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф В Минске двоих 16-летних парней подозревают в краже и угоне авто

Возвращаясь обратно, водитель вновь стал «жертвой» камеры. Как пояснили представители УВД Витебского облисполкома, не желая платить штраф за два нарушения, мужчина решил уничтожить прибор. Он набросил веревочную петлю на камеру и с помощью автомобиля сорвал ее.

Приехав домой, мужчина буквально распотрошил прибор. Он полагал, что таким образом уничтожит компрометирующие его снимки. Однако вскоре к нему нагрянули правоохранители, которые объяснили, что кадры сразу передаются в центр фиксации правонарушений, а за кражу и уничтожение камеры придется ответить по закону.

В отношении жителя Орши возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Представители УВД отметили, что своими действиями молодой человек нанес ущерб в размере свыше 24 тыс. рублей.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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