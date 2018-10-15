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Прокуратура нашла у коммунальников нарушения при сдаче в аренду госимущества в Минске

16.10.2018 17:27 — Разное | Tut.by  
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Прокуратура выявила нарушения со стороны ЖРЭО Октябрьского района при сдаче в аренду государственного имущества. Об этом сообщает сайт ведомства.


Прокуратура Октябрьского района выделила следующие проблемные места:

— отсутствие контроля за своевременным перечислением арендной платы;

— неначисление пени за пользование чужими деньгами;

— нерасторжение договорных отношений с арендаторами за недобросовестное исполнение своих обязательств.

Например, с октября 2017 года по сентябрь 2018 года ООО «А» не полностью платило по заключенному со ЖРЭО договору аренды — на момент проверки коммерческая организация недоплатила 1700 рублей. При этом арендодатель направил арендатору претензию только через полгода после образования задолженности, а пеню и проценты к оплате вовсе не выставил.

Кроме того, ЖРЭО Октябрьского района заключило с ООО «Б» договор аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей, отнесенных к коммунальной собственности. В итоге задолженность арендатора с мая 2018 года по сентябрь 2018 года превысила 3 тысяч рублей.

При этом должностные лица ЖРЭО вплоть до прокурорской проверки не принимали мер по взысканию суммы, выставлению к оплате пени и процентов.

Прокурор района внес представление и.о. директора ЖРЭО, в котором потребовал устранить выявленные нарушения законодательства и способствовавшие им причины и условия.

Акт надзора рассмотрен — приняты меры по взысканию сумм задолженностей в принудительном порядке, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

 
 
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