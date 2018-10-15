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На территории предприятия ООО «Пассат» в Солигорске загорелась бытовка

16.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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4 октября 2018 18:57 1269

На территории предприятия ООО «Пассат» в Солигорске загорелась бытовка

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Солигорский ГРОЧС

3 октября в 12.36 в центр оперативного управления Солигорского отдела по ЧС поступило сообщение о загорании строительной бытовки по адресу: г.Солигорск, Любанское шоссе, 1, на территории ООО «Пассат». По прибытии к месту вызова факт загорания строительной бытовки подтвердился (строительная бытовка металлическая, размерами 2х2 м., внутри обшита вагонкой, не электрифицирована).

На территории предприятия ООО «Пассат» в Солигорске загорелась бытовка

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что в этот же день в связи с погодными условиями (снижение температуры воздуха), одним из подсобных рабочих в вагончике было растоплена печь-буржуйка, после чего ушел на обед, оставив топящуюся печь без присмотра.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (наличие трещины в дымоходе, оставление без присмотра топящуюся печь).

Локализация – 12-43, ликвидация – 12-50. В результате пожара строительная бытовка выгорела изнутри.

На территории предприятия ООО «Пассат» в Солигорске загорелась бытовка

По факту нарушения правил пожарной безопасности, повлекших данное загорание, в отношении виновных должностных лиц начат административный процесс по статье 23.56 Кодекса об административных правонарушениях.

Уважаемые Солигорчане! МЧС напоминает: в связи с началом отопительного сезона обращаем Ваше внимание на соблюдение элементарных требований пожарной безопасности. Приведите в исправное состояние печное отопление, проверьте состояние дымоходов отопительных установок. Не допускайте эксплуатацию неисправных электросетей и электрооборудования. Будьте бдительны при обращении с огнем! При пожаре, аварии и другой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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4 октября 2018 18:57 1269 На территории предприятия ООО «Пассат» в Солигорске...
 
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