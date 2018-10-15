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На территории предприятия ООО «Пассат» в Солигорске загорелась бытовка
16.10.2018 — Разное | Soligorsk News
4 октября 2018 18:57 1269
На территории предприятия ООО «Пассат» в Солигорске загорелась бытовка
3 октября в 12.36 в центр оперативного управления Солигорского отдела по ЧС поступило сообщение о загорании строительной бытовки по адресу: г.Солигорск, Любанское шоссе, 1, на территории ООО «Пассат». По прибытии к месту вызова факт загорания строительной бытовки подтвердился (строительная бытовка металлическая, размерами 2х2 м., внутри обшита вагонкой, не электрифицирована).
В ходе выяснения обстоятельств установлено, что в этот же день в связи с погодными условиями (снижение температуры воздуха), одним из подсобных рабочих в вагончике было растоплена печь-буржуйка, после чего ушел на обед, оставив топящуюся печь без присмотра.
По факту нарушения правил пожарной безопасности, повлекших данное загорание, в отношении виновных должностных лиц начат административный процесс по статье 23.56 Кодекса об административных правонарушениях.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
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4 октября 2018 18:57 1269 На территории предприятия ООО «Пассат» в Солигорске...
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