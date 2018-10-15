СК: двое жителей Крупок уговаривали борисовчанку заняться проституцией

Как стало известно, двое жителей города Крупки двигались на автомобиле по трассе. В какой-то момент они приметили 42-летнюю женщину, которую вопреки ее воле и с применением насилия посадили в машину и увезли в лесной массив.

Как рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, мужчины принялись уговаривать женщину начать заниматься проституцией под их руководством. «Начальники» обещали обеспечить «работницу» клиентами и квартирой для оказания интимных услуг, а также организовать выезд с этой же целью в Россию.

Когда женщине удалось вырваться из рук злоумышленников, она обратилась в милицию. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.182 УК Республики Беларусь («Похищение человека, совершенное в целях эксплуатации, группой лиц по предварительному сговору») и по ч. 1 ст. 171-1 УК («Вовлечение в занятие проституцией»).

Оба фигуранта заключены под стражу. Расследование уголовного дела уже завершено. Сейчас оно передано в прокуратуру для направления в суд.