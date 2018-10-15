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Статистика: реальные доходы белорусов выросли почти на 8 процентов
16.10.2018 17:30 — Разное | Ежедневник
фото: b-g.by
Национальный комитет по статистике опубликовал данные по доходам населения за январь-август текущего года.
Реальные располагаемые денежные доходы населения за 8 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 7,8%.
Реальные денежные доходы – это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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Национальный комитет по статистике опубликовал данные по доходам населения за январь-август текущего года.
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