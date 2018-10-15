Статистика: реальные доходы белорусов выросли почти на 8 процентов

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Национальный комитет по статистике опубликовал данные по доходам населения за январь-август текущего года.

Реальные располагаемые денежные доходы населения за 8 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 7,8%.



В общем объеме денежных доходов белорусов зарплата составляет 64,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.

Реальные денежные доходы – это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.