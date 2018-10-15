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Huawei показала смарт-часы Watch GT, которые работают две недели на одном заряде
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Huawei Watch GT
Huawei Watch GT выполнены из нержавеющей стали. Часы доступны в двух вариантах — спортивном и более классическом. Технически модели идентичны и включают 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей.
Устройство работает под управлением собственной операционной системы Huawei OS Lite. Часы будут синхронизироваться с устройствами Android и iOS, пользователю нужно будет только загрузить приложение Huawei Health из магазина приложений.
Среди функций — уведомления со смартфона и отслеживание уровня активности на протяжении дня. Watch GT способны отслеживать успехи при беге, плавании, ходьбе, а также при занятии альпинизмом и катании на велосипеде. Часы также умеют определять качество сна.
От полного заряда аккумулятора часы в обычном режиме использования должны продержаться около 14 дней, с постоянно включенным GPS, датчиком пульса и дисплеем — до 22 часов.
Функция TruSeen 3.0 будет использовать самообучающиеся алгоритмы, чтобы повысить точность контроля сердечного ритма. Также функции ИИ будут переводить часы в режим экономии энергии, чтобы увеличить время работы от батареи.
Huawei Watch GT будут стоить в Европе 249 евро (версия с кожаным ремешком) или 199 евро (спортивная версия).
Band 3 Pro
Еще одна новинка — Band 3 Pro. Эти умные часы предлагают те же функции отслеживания активности, но менее «модный» корпус. Устройство получило сенсорный экран AMOLED с диагональю 0,95 дюйма.
Новинка будет использовать те же самообучающиемся алгоритмы, что и Watch GT. Заряда батареи хватит на 20 дней при обычном использовании или на 30 дней в режиме ожидания. Цену новинки пока не раскрывают
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смарт-часы:
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В Европе за часы просят 200 евро.
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