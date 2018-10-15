﻿ Huawei показала смарт-часы Watch GT, которые работают две недели на одном заряде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei показала смарт-часы Watch GT, которые работают две недели на одном заряде

16.10.2018 17:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вместе с флагманскими смартфонами Mate 20 и Mate 20 Pro компания Huawei анонсировала новые смарт-часы — Watch GT и Band 3 Pro.

Huawei Watch GT


Фото: phonearena.com

Huawei Watch GT выполнены из нержавеющей стали. Часы доступны в двух вариантах — спортивном и более классическом. Технически модели идентичны и включают 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей.

Устройство работает под управлением собственной операционной системы Huawei OS Lite. Часы будут синхронизироваться с устройствами Android и iOS, пользователю нужно будет только загрузить приложение Huawei Health из магазина приложений.

Среди функций — уведомления со смартфона и отслеживание уровня активности на протяжении дня. Watch GT способны отслеживать успехи при беге, плавании, ходьбе, а также при занятии альпинизмом и катании на велосипеде. Часы также умеют определять качество сна.


Фото: phonearena.com

Фото: phonearena.com

От полного заряда аккумулятора часы в обычном режиме использования должны продержаться около 14 дней, с постоянно включенным GPS, датчиком пульса и дисплеем — до 22 часов.

Функция TruSeen 3.0 будет использовать самообучающиеся алгоритмы, чтобы повысить точность контроля сердечного ритма. Также функции ИИ будут переводить часы в режим экономии энергии, чтобы увеличить время работы от батареи.

Huawei Watch GT будут стоить в Европе 249 евро (версия с кожаным ремешком) или 199 евро (спортивная версия).

Band 3 Pro


Фото: androidauthority.com

Фото: androidauthority.com

Еще одна новинка — Band 3 Pro. Эти умные часы предлагают те же функции отслеживания активности, но менее «модный» корпус. Устройство получило сенсорный экран AMOLED с диагональю 0,95 дюйма.

Новинка будет использовать те же самообучающиемся алгоритмы, что и Watch GT. Заряда батареи хватит на 20 дней при обычном использовании или на 30 дней в режиме ожидания. Цену новинки пока не раскрывают

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смарт-часы:

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Биатлонный сезон начнется уже в ноябре. С чем к нему подходит сборная Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика