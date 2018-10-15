﻿ Биатлонный сезон начнется уже в ноябре. С чем к нему подходит сборная Беларуси?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биатлонный сезон начнется уже в ноябре. С чем к нему подходит сборная Беларуси?

16.10.2018 17:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Уже 29 ноября пройдут первые гонки Кубка IBU, а второго декабря в Поклюке стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. Спортсмены отправляются на завершающие сборы и вносят последние корректировки в подготовку. Продолжает подготовку и белорусская команда, состав которой в последнее время серьезно изменился. SPORT.TUT.BY рассказывает, в каком составе и с какими амбициями подходит к сезону наша сборная.

Состав команд сформирован?

В целом, да. По мужчинам вопросов и не было. Основу команды составляет семерка в лице Владимира Чепелина, Сергея Бочарникова, Антона Смольского, Максима Воробья, Романа Елетнова, Виктора Кривко и Дмитрия Лазовского. На гонку Кубка мира белорусы могут заявлять четыре спортсмена, а это значит, что в команде есть хорошая конкуренция за место в составе. Еще один важный момент — сплав молодости и опыта. Рядом с Бочарниковым и Чепелиным будут юные Смольский и Лазовский. К ним добавляем и все еще молодых, но уже немало выступавших на взрослых соревнованиях Елетнова, Воробья и Кривко. Главная проблема команды — отсутствие лидера, способного бороться за топ-10 в личных гонках. Все наши биатлонисты приблизительно одного уровня. На своем пике они могут отбираться в масс-старт из 30 лучших спортсменов сезона.

У женщин ставка сделана на четверку в составе Ирины Кривко, Динары Алимбековой, Дарьи Юркевич и Анны Сола. Явным лидером команды видится Кривко. Алимбекова все межсезонье мучается с травмой плеча и даже не выступила на открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону, который проходил в конце сентября. Оптимистичная Динара намерена набрать форму к первым этапам Кубка мира, но никаких гарантий этому нет.


Динара Алимбекова. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У Анны Солы из-за перетренированности выпал почти весь прошлый сезон. Нужно хорошенько постараться, чтобы вернуть ее на прежний уровень. Дарья Юркевич после неудач в сезоне-2017/2018 постарается вновь заявить о себе благодаря точной стрельбе. В том случае, если предсезонная работа прошла достаточно качественно, они снова смогут бороться за очки, то есть места в топ-40.

От Анастасии Киннунен, похоже, решили окончательно отказаться, что в виду дефицита кадров выглядит странным. Достойных включения в основу юниорок, похоже, также не оказалось. В этой ситуации федерация вернулась к давно опробованной схеме — натурализации россиянок.

Российские биатлонистки смогут помочь нашей сборной?

Честно говоря, есть большие сомнения. За последние 12 лет можно вспомнить только один пример действительно успешной натурализации. Конечно, речь о приглашении Надежды Скардино. Бывшая лыжница не просто переквалифицировалась в биатлонистку, но и стала одним из лучших стрелков мирового биатлона. Это помогло ей выигрывать медали Олимпиад и чемпионатов мира, а также завоевать Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.


Фото: twitter.com/IBU_WC

Но только в последние годы через сборную прошли, например, Кристина Ильченко, Мария Панфилова и Анастасия Калина. Они так и не набрали в Кубке мира ни одного очка.

Что касается нынешних новичков женской сборной, то их послужной список еще хуже, чем у вышеперечисленной троицы перед тем, как они пришли в нашу команду.

Инна Костюченко только в этом году начала заниматься биатлоном. До этого была лыжницей. Пока получается не очень. На летнем чемпионате Беларуси по итогам гонки преследования она с 13 штрафными кругами проиграла Дарье Юркевич шесть с половиной минут. Это близко к отставанию на круг. Да даже собравшейся завершать карьеру 21-летней белоруске Анастасии Ануфриевой Костюченко уступила более двух минут.

23-летние сестры Ирина и Елена Кручинкины выступали в 2015 году на юниорском чемпионате мира в Раубичах. Ирина стала в индивидуальной гонке 53-й, допустив 10 (1+3+3+3) промахов. Она уступила сразу четырем белорускам — Анастасии Кунец, Татьяне Трифоновой, Светлане Марковской и Евгении Яковлевой. Никто из них уже не выступает на высоком уровне. Елена тогда была 45-й. В спринте она стала 17-й, в преследовании — 21-й. В сезоне-15/16 Елена Кручинкина заняла 15-е место в общем зачете юниорского Кубка мира IBU, который выиграла… экс-белоруска Дарья Блашко.


Елена Кручинкина. Фото: biathlonrus.com

Что касается 20-летних Анны Мусатовой и Арины Яборовой, то у них сколь-нибудь примечательных результатов нет даже на юниорском уровне.

Удивительно, но пополнение из России появилось даже в укомплектованной мужской команде. Речь о 21-летнем Никите Лобастове. В 2017 году он выиграл бронзу юниорского чемпионата мира в индивидуальной гонке, но в прошлом сезоне сильно сдал, не поднимавшись на чемпионате выше 24-го места. В спринте, который выиграл белорус Дмитрий Лазовский, Лобастов был 41-м, проиграв победителю две с половиной минуты.

Как массовый завоз объясняют в федерации?

Пояснения традиционны: пополнение из России поможет решить проблемы с подготовкой резерва.

«Белорусская федерация биатлона предпринимает усилия по преодолению временных трудностей, связанных с неэффективным функционированием прежней системы подготовки спортивного резерва.

Российские биатлонисты Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Никита Лобастов, Анна Мусатова и Арина Яборова действительно рассматриваются в качестве кандидатов на включение в состав национальной команды Республики Беларусь по биатлону. К спортсменам не будет применен двухлетний ограничительный срок, связанный со сменой спортивного гражданства. Соответствующее решение принято на заседании Правления Союза биатлонистов России», — сообщила генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Дарья Домникова.

Что-то в этом духе мы слышали и десять лет назад. С тех времен проблемы в подготовке резерва только усугубились. Более того, можно спрогнозировать и дальнейшие комментарии. Если окажется, что россиянки не в состоянии показывать достойные результаты, выяснится, что дело в отсутствии полноценной подготовки к сезону, и вот уже в следующем году их звезды по-настоящему зажгутся.

На что может рассчитывать наша сборная?

Наши прогнозы не сильно изменились за четыре месяца. Нормальным результатом будет топ-10 в Кубке наций и эстафетах, как у мужчин, так и у женщин. Ирина Кривко наверняка сможет бороться за топ-20 в общем зачете и топ-10 в отдельных гонках.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Сергей Бочарников и Владимир Чепелин, хочется верить, будут стабильно набирать очки. Хочется ждать прогресса и от каждого биатлониста в отдельности. Если это удастся, то сезон можно будет считать удовлетворительным.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY рассказывает, в каком составе и с какими амбициями подходит к сезону наша сборная.
 
Новости дня
Новости разные
 
Возле здания Генштаба задержали активистов «Моладзі БНФ» за акцию против дедовщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика