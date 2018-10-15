Биатлонный сезон начнется уже в ноябре. С чем к нему подходит сборная Беларуси?

Уже 29 ноября пройдут первые гонки Кубка IBU, а второго декабря в Поклюке стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. Спортсмены отправляются на завершающие сборы и вносят последние корректировки в подготовку. Продолжает подготовку и белорусская команда, состав которой в последнее время серьезно изменился. SPORT.TUT.BY рассказывает, в каком составе и с какими амбициями подходит к сезону наша сборная.

Состав команд сформирован? В целом, да. По мужчинам вопросов и не было. Основу команды составляет семерка в лице Владимира Чепелина, Сергея Бочарникова, Антона Смольского, Максима Воробья, Романа Елетнова, Виктора Кривко и Дмитрия Лазовского. На гонку Кубка мира белорусы могут заявлять четыре спортсмена, а это значит, что в команде есть хорошая конкуренция за место в составе. Еще один важный момент — сплав молодости и опыта. Рядом с Бочарниковым и Чепелиным будут юные Смольский и Лазовский. К ним добавляем и все еще молодых, но уже немало выступавших на взрослых соревнованиях Елетнова, Воробья и Кривко. Главная проблема команды — отсутствие лидера, способного бороться за топ-10 в личных гонках. Все наши биатлонисты приблизительно одного уровня. На своем пике они могут отбираться в масс-старт из 30 лучших спортсменов сезона. У женщин ставка сделана на четверку в составе Ирины Кривко, Динары Алимбековой, Дарьи Юркевич и Анны Сола. Явным лидером команды видится Кривко. Алимбекова все межсезонье мучается с травмой плеча и даже не выступила на открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону, который проходил в конце сентября. Оптимистичная Динара намерена набрать форму к первым этапам Кубка мира, но никаких гарантий этому нет.

Динара Алимбекова. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY У Анны Солы из-за перетренированности выпал почти весь прошлый сезон. Нужно хорошенько постараться, чтобы вернуть ее на прежний уровень. Дарья Юркевич после неудач в сезоне-2017/2018 постарается вновь заявить о себе благодаря точной стрельбе. В том случае, если предсезонная работа прошла достаточно качественно, они снова смогут бороться за очки, то есть места в топ-40. От Анастасии Киннунен, похоже, решили окончательно отказаться , что в виду дефицита кадров выглядит странным. Достойных включения в основу юниорок, похоже, также не оказалось. В этой ситуации федерация вернулась к давно опробованной схеме — натурализации россиянок.

Российские биатлонистки смогут помочь нашей сборной? Честно говоря, есть большие сомнения. За последние 12 лет можно вспомнить только один пример действительно успешной натурализации. Конечно, речь о приглашении Надежды Скардино. Бывшая лыжница не просто переквалифицировалась в биатлонистку, но и стала одним из лучших стрелков мирового биатлона. Это помогло ей выигрывать медали Олимпиад и чемпионатов мира, а также завоевать Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.

Фото: twitter.com/IBU_WC Но только в последние годы через сборную прошли, например, Кристина Ильченко, Мария Панфилова и Анастасия Калина. Они так и не набрали в Кубке мира ни одного очка. Что касается нынешних новичков женской сборной, то их послужной список еще хуже, чем у вышеперечисленной троицы перед тем, как они пришли в нашу команду. Инна Костюченко только в этом году начала заниматься биатлоном. До этого была лыжницей. Пока получается не очень. На летнем чемпионате Беларуси по итогам гонки преследования она с 13 штрафными кругами проиграла Дарье Юркевич шесть с половиной минут. Это близко к отставанию на круг. Да даже собравшейся завершать карьеру 21-летней белоруске Анастасии Ануфриевой Костюченко уступила более двух минут. 23-летние сестры Ирина и Елена Кручинкины выступали в 2015 году на юниорском чемпионате мира в Раубичах. Ирина стала в индивидуальной гонке 53-й, допустив 10 (1+3+3+3) промахов. Она уступила сразу четырем белорускам — Анастасии Кунец, Татьяне Трифоновой, Светлане Марковской и Евгении Яковлевой. Никто из них уже не выступает на высоком уровне. Елена тогда была 45-й. В спринте она стала 17-й, в преследовании — 21-й. В сезоне-15/16 Елена Кручинкина заняла 15-е место в общем зачете юниорского Кубка мира IBU, который выиграла… экс-белоруска Дарья Блашко.

Елена Кручинкина. Фото: biathlonrus.com Что касается 20-летних Анны Мусатовой и Арины Яборовой, то у них сколь-нибудь примечательных результатов нет даже на юниорском уровне. Удивительно, но пополнение из России появилось даже в укомплектованной мужской команде. Речь о 21-летнем Никите Лобастове. В 2017 году он выиграл бронзу юниорского чемпионата мира в индивидуальной гонке, но в прошлом сезоне сильно сдал, не поднимавшись на чемпионате выше 24-го места. В спринте, который выиграл белорус Дмитрий Лазовский, Лобастов был 41-м, проиграв победителю две с половиной минуты.

Как массовый завоз объясняют в федерации? Пояснения традиционны: пополнение из России поможет решить проблемы с подготовкой резерва. «Белорусская федерация биатлона предпринимает усилия по преодолению временных трудностей, связанных с неэффективным функционированием прежней системы подготовки спортивного резерва. Российские биатлонисты Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Никита Лобастов, Анна Мусатова и Арина Яборова действительно рассматриваются в качестве кандидатов на включение в состав национальной команды Республики Беларусь по биатлону. К спортсменам не будет применен двухлетний ограничительный срок, связанный со сменой спортивного гражданства. Соответствующее решение принято на заседании Правления Союза биатлонистов России», — сообщила генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Дарья Домникова. Что-то в этом духе мы слышали и десять лет назад. С тех времен проблемы в подготовке резерва только усугубились. Более того, можно спрогнозировать и дальнейшие комментарии. Если окажется, что россиянки не в состоянии показывать достойные результаты, выяснится, что дело в отсутствии полноценной подготовки к сезону, и вот уже в следующем году их звезды по-настоящему зажгутся.

На что может рассчитывать наша сборная? Наши прогнозы не сильно изменились за четыре месяца. Нормальным результатом будет топ-10 в Кубке наций и эстафетах, как у мужчин, так и у женщин. Ирина Кривко наверняка сможет бороться за топ-20 в общем зачете и топ-10 в отдельных гонках.

Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Сергей Бочарников и Владимир Чепелин, хочется верить, будут стабильно набирать очки. Хочется ждать прогресса и от каждого биатлониста в отдельности. Если это удастся, то сезон можно будет считать удовлетворительным.