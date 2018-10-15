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Минское "Динамо" сыграет с московскими одноклубниками

16.10.2018 17:35 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит завершающий матч домашней серии в Континентальной хоккейной лиге. Соперник «зубров» — «Динамо» из Москвы.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К сожалению, минчане сейчас находятся в затяжном пике. Подопечные Горди Дуайера проиграли уже шесть матчей подряд и находятся на последнем месте в Западной конференции. Поговаривают, что сегодняшний поединок может стать последним для Дуайера в качестве главного тренера клуба.

Не сильно лучше дела и у москвичей, которые уже успели сменить главного тренера. Теперь командой руководит хорошо знакомый белорусским болельщикам Владимир Крикунов. Правда, «Динамо» до сих пор находится за пределами зоны плей-офф, да еще и лишилось ряда лидеров из-за травм.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Минское "Динамо" проведет завершающий матч домашней серии в Континентальной хоккейной лиге. Соперник "зубров" - "Динамо" из Москвы.
 
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