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«Обогащён витаминами и минеральными комплексами»: как сделать мармелад полезным, придумали в Беларуси

16.10.2018 17:48 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –  заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент – Елена Моргунова.

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Елена Моргунова, заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент:
Мармеладные изделия для дошкольного и школьного питания. То есть, это будут желейные конфеты, мармелад, которые обогащены витаминами и минеральными комплексами. То, чего не хватает нашим детям, в связи с большими их физическими, умственными нагрузками. Так как эти продукты очень любимы детьми, мы считаем, что через такую продукцию дети будут восстанавливать свой баланс.

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –  заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси...
 
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