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«Обогащён витаминами и минеральными комплексами»: как сделать мармелад полезным, придумали в Беларуси
Гость программы
Какие интересные и полезные продукты разрабатывают белорусские учёные?
Елена Моргунова, заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент:
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«Обогащён витаминами и минеральными комплексами»: как сделать мармелад полезным, придумали в Беларуси
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси...
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