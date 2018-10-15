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Котлеты и колбаски без жарки, без масла: полуфабрикаты для детского питания разрабатывают в Беларуси
Гость программы
Елена Моргунова, заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент:
Без использования жарки, без использования масла. Соответственно, пройдя такую обработку, они подвергаются шоковой заморозке. Эти продукты будут натуральными, по максимуму сохранят все полезные компоненты сырья. И потом для детей можно просто разогреть их в печке СВЧ, и подать к столу.
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Котлеты и колбаски без жарки, без масла: полуфабрикаты для детского питания разрабатывают в Беларуси
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси...
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