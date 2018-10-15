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Двое жителей Крупок похитили 42-летнюю женщину и уговаривали её стать «ночной бабочкой»

16.10.2018 17:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. СК завершил расследование уголовного дела о похищении жительницы Борисова, которую уговаривали стать «ночной бабочкой».  

Как сообщает УСК по Минской области, возбуждено уголовное дело в отношении двух 27-летних мужчин, которые живут и работают в городе Крупки. Они обвиняются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору и в вовлечении в занятие проституцией.  

По информации следствия, фигуранты ехали по трассе М1. В Крупском районе они увидели 42-летнюю женщину, остановились возле неё и силой посадили в машину. После этого женщину отвезли в лес, где уговаривали оказывать сексуальные услуги под их руководством.  

Гражданке говорили, что предоставят ей клиентов и квартиру для оказания услуг за деньги. Мужчины были готовы даже вывезти женщину работать в Россию. О произошедшем потерпевшая рассказала правоохранителям.  

Допрошены свидетели, показания проверены на месте, собрана и закреплена доказательственная база. Обвиняемые заключены под стражу.  

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.  

Летом 2018 года двое минчан открыли в Боровлянах бордель.  

Для этих целей мужчины два года снимали коттедж – здесь подробнее.  

 
 
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Новости Беларуси. СК завершил расследование уголовного дела о похищении жительницы Борисова, которую уговаривали стать «ночной бабочкой».  
 
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