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Трамваи «Метелица» производства «Штадлер Минск» будут поставлять в Боливию. Комментарий директора предприятия
Новости Беларуси. Белорусская компания «Штадлер Минск» открывает южноамериканский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая партия трамваев «Метелица» отправится в Боливию уже в августе 2019 года.
Трехсекционная машина соединит несколько административных центров в департаменте Кочабамба, обслуживая более миллиона человек. Специфические требования заказчика с учетом климатических особенностей региона смогли удовлетворить далеко не все компании. Белорусский трамвай оказался самым удачным, соединив в себе высочайшие европейские стандарты качества и оптимальные затраты на его производство и эксплуатацию.
Филипп Бруннер, директор ЗАО «Штадлер Минск»:
34-метровый трамвай «Метелица» сертифицирован по европейским нормам.
Руководство компании рассчитывает, что первый удачный опыт позволит расширить географию экспорта. В ближайших планах – поставка поездов в Грузию, Азербайджан и в некоторые регионы России.
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Трамваи «Метелица» производства «Штадлер Минск» будут поставлять в Боливию. Комментарий директора предприятия
Новости Беларуси. Белорусская компания «Штадлер Минск» открывает южноамериканский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая партия трамваев...
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