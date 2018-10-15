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В Минске мужчина украл три Volkswagen. Первую – через три часа после суда
Новости Беларуси. Минские правоохранители задержали безработного 28-летнего жителя города Старые Дороги, который подозревается в краже трёх автомобилей.
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Установлено, что первую машину мужчина украл через три часа после того, как вышел из зала суда. Там его приговорили к четырём годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа за угон, который был совершён тремя месяцами ранее.
Украденный с улицы Матусевича Volkswagen Passat гражданин оставил в лесополосе в семи километрах от Старых Дорог. Ещё одну машину той же марки злоумышленник украл с улицы Шаранговича. Поездку правонарушитель завершил во дворе дома по улице Вышелесского в Минске, где и оставил иномарку.
Несколько дней спустя был украден Volkswagen Transporter с улицы Одинцова. Автомобиль мужчина припарковал рядом с рынком в Дзержинске.
В ходе разбирательств стало известно, что похищенный автотранспорт гражданин планировал перегнать в Россию. Фигурант доехал до границы, а там стал спрашивать, как доехать до Смоленска. Один человек сказал ему, что пограничники тщательно досматривают. После этих слов злоумышленник не рискнул выехать за пределы РБ.
Автомобили осмотрены, обнаружены и изъяты следы рук и обуви, биологические следы. После их анализа установлено совпадение с задержанным, что подтвердило его причастность к преступлениям.
Все три машины в целости возвращены владельцам.
Проводится предварительное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205 УК РБ. Также выясняется, причастен ли фигурант к кражам вещей из машин во Фрунзенском районе.
Ранее гражданин не раз привлекался к ответственности за угоны, кражи автомобилей и имущества из них.
Летом 2018 года в Молодечно задержали 25-летнего парня.
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Новости Беларуси. Минские правоохранители задержали безработного 28-летнего жителя города Старые Дороги, который подозревается в краже трёх автомобилей. Как...
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