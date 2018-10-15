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Оружие с Украины: Лаппо назвал цифры
Свыше 180 единиц оружия и 2000 боеприпасов изъято на белорусско-украинской границе в 2018 году.
Об этом сообщил журналистам глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо в Палате представителей 16 октября.
По его словам, проблема существует.
«Только наши украинские коллеги-пограничники на белорусско-украинской границе задержали около 100 единиц оружия, около 12 тысяч боеприпасов и несколько десятков гранат. Мы же, белорусские пограничники, за этот период задержали около 80 единиц оружия и около 1200 боеприпасов. Мы отмечаем, что такая проблема есть и она не может не беспокоить как руководителя государства, так и пограничников», - сказал Лаппо.
Напомним, ранее о контрабандном оружии на границе с Украиной заявлял Александр Лукашенко.
Президент Беларуси президент
Затем на встрече с экс-президентом Украины Виктором Ющенко 8 октября он
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Свыше 180 единиц оружия и 2000 боеприпасов изъято на белорусско-украинской границе в 2018 году. Об этом сообщил журналистам глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий...
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