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Оружие с Украины: Лаппо назвал цифры

16.10.2018 17:48 — Разное | БДГ  
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Свыше 180 единиц оружия и 2000 боеприпасов изъято на белорусско-украинской границе в 2018 году.

Об этом сообщил журналистам глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо в Палате представителей 16 октября.

По его словам, проблема существует.

«Только наши украинские коллеги-пограничники на белорусско-украинской границе задержали около 100 единиц оружия, около 12 тысяч боеприпасов и несколько десятков гранат. Мы же, белорусские пограничники, за этот период задержали около 80 единиц оружия и около 1200 боеприпасов. Мы отмечаем, что такая проблема есть и она не может не беспокоить как руководителя государства, так и пограничников», - сказал Лаппо.

Напомним, ранее о контрабандном оружии на границе с Украиной заявлял Александр Лукашенко.

Президент Беларуси президент заявил, что через украинскую границу в нашу страну поступает оружие, поэтому необходимо укрепление данного участка границы. 

Затем на встрече с экс-президентом Украины Виктором Ющенко 8 октября он напомнил, что при расследовании уголовных дел выявляются факты поставки оружия из Украины в Беларусь через Россию.

 
 
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Свыше 180 единиц оружия и 2000 боеприпасов изъято на белорусско-украинской границе в 2018 году. Об этом сообщил журналистам глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий...
 
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