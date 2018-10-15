Депрессивный Олег. ЛСП выпустили свой клип на песню «Холостяк»

Олег ЛСП, Федук и Крид недавно показали новую песню «Холостяк». В комментариях пользователи отмечали, что беларус «тащил» всю песню. А теперь группа ЛСП представила свою версию клипа − с депрессивным Олегом, который не может найти себе места, пишет 34mag.

Клип сняла Алина Пязок и смонтировал Алишер Моргенштерн. Кстати, в новой версии «Холостяка» звучит бета-версия сингла: Олег ЛСП рассказал: «По не зависящим от нас причинам в сольном «Холостяке» играет несведенная демка трека. Так что спешите услышать, пока мы все не починили».