|
Депрессивный Олег. ЛСП выпустили свой клип на песню «Холостяк»
>
Олег ЛСП, Федук и Крид недавно
Клип сняла Алина Пязок и смонтировал Алишер Моргенштерн. Кстати, в новой версии «Холостяка» звучит бета-версия сингла: Олег ЛСП рассказал: «По не зависящим от нас причинам в сольном «Холостяке» играет несведенная демка трека. Так что спешите услышать, пока мы все не починили».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег ЛСП, Федук и Крид недавно показали новую песню «Холостяк». В комментариях пользователи отмечали, что беларус «тащил» всю песню. А теперь группа ЛСП...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)