Viber узнает возраст пользователей, чтобы обеспечить безопасность детей

В мессенджере Viber изменятся функции безопасности. Пользователей попросят указать свой возраст, пишет TUT.by со ссылкой на сайт компании. Для тех, кому от 13 до 16 лет, приложение активирует самый высокий уровень безопасности.

Данные младших пользователей не будут использовать для таргетированных сервисов, в том числе рекламы. Их имена и фото профиля перестанут отображаться в чатботах, а местоположение не будет передаваться партнерам Viber. 13 лет − это минимальный разрешенный возраст для работы с приложением.

Беларуские пользователи смогут контролировать личные данные − например, они смогут запретить приложение определять их местоположение или предлагать рекламу в зависимости от интересов. В мае 2018 года эти опции включили для пользователей из Европы. Найти их можно будет на экране «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Личные данные».