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Viber узнает возраст пользователей, чтобы обеспечить безопасность детей
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В мессенджере Viber изменятся функции безопасности. Пользователей попросят указать свой возраст,
Данные младших пользователей не будут использовать для таргетированных сервисов, в том числе рекламы. Их имена и фото профиля перестанут отображаться в чатботах, а местоположение не будет передаваться партнерам Viber. 13 лет − это минимальный разрешенный возраст для работы с приложением.
Беларуские пользователи смогут контролировать личные данные − например, они смогут запретить приложение определять их местоположение или предлагать рекламу в зависимости от интересов. В мае 2018 года эти опции включили для пользователей из Европы. Найти их можно будет на экране «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Личные данные».
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В мессенджере Viber изменятся функции безопасности. Пользователей попросят указать свой возраст, пишет TUT.by со ссылкой на сайт компании. Для тех, кому от 13 до 16 лет,...
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