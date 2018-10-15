Беларуса осудили за угон, но через три часа он украл еще одну машину

28-летний житель города Старые Дороги, кажется, ничего не боится. В суде Фрунзенского района Минска его признали виновным в угоне машины и приговорили к четырем годам ограничения свободы. Он вышел из здания, а через три часа угнал еще одну машину, пишет БелТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

«Украденный Volkswagen Passat злоумышленник оставил в лесу у Старых Дорог. На следующий день мужчина совершил кражу машины аналогичной марки с улицы Шаранговича, в этот раз авто он оставил во дворе дома по улице Вышелесского. Через несколько дней угнал Volkswagen Transporter с улицы Одинцова, машину припарковал около рынка в Дзержинске», − рассказали в ГУВД.

По словам оперативников, машины преступник планировал перегнать в Россию: «На одной из машин он приехал к границе и стал узнавать у людей в очереди, как доехать до Смоленска. Один мужчина сообщил, что пограничники проводят тщательный досмотр. Это спугнуло злоумышленника, и он решил не пытаться выехать за пределы Беларуси».

При осмотрах авто эксперты изъяли отпечатки пальцев. По ним в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минску и обнаружили угонщика. Все три автомобиля вернули владельцам.

Фрунзенский РОСК проводит предварительное расследование по статье 205 (Кража). Также проверяют, причастен ли мужчина к нескольким кражам имущества из машин во Фрунзенском районе. Ранее его неоднократно привлекали в уголовной ответственности за угоны, кражи авто и имущества из машин.