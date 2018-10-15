Катя хотела сходить в кино с мужем, но не с кем было оставить ребенка. Вот и идея для бизнеса



Екатерина Минчик с дочерью. Фото предоставлено автором

Три года назад Екатерина Минчик стала мамой. Дочкой всегда занималась сама, но иногда остро нуждалась в помощи. В постоянной няне необходимости не было, да и затратно. А вот няня на час-два — то, что надо. Это и стало бизнес-идеей – Екатерина запустила онлайн-сервис по поиску бебиситтеров Time for mama . О прибыльности бизнеса и его перспективах она рассказывает в этом материале.

— Идея проекта появилась после рождения дочки, три года назад. В большом городе, без бабушек-дедушек под боком, мне очень не хватало помощи. Мужа по выходным было катастрофически мало, впихнуть все дела в несколько субботних и воскресных часов просто нереально. Но самое важное, на мой взгляд, — это личное пространство, которого мамы лишаются в один момент. Когда появляется ребенок, ты становишься на 100% мамой, что тяжело, потому что ты все та же Катя, которая хочет сходить с мужем в кино, встретиться с подружками, сделать маникюр, да просто посидеть одной в тишине. Я никогда не хотела fulltime няню, полностью занималась и занимаюсь дочкой сама. Тем более, постоянная няня — это достаточно затратно. А вот вариант няни время от времени (несколько раз в месяц) подходит большинству мам.



Екатерина Минчик. Фото предоставлено автором

Сама идея не новая, на Западе такие сервисы существуют много лет. Обычная картинка в американском кино: родители вечером отравляются на ужин к друзьям или в театр, а детей оставляют с бебиситтером. Признаюсь, я не изучала белорусский рынок, была уверена, что ничего подобного здесь нет. Но когда уже вовсю работали над технической частью сайта, знакомая сбросила ссылку на конкурентов. Сперва расстроилась, но когда эмоции поутихли, стала анализировать, как улучшить продукт. Например, просматривая базу нянь на других сайтах, поняла, насколько важны фотографии. Я как мама половину потенциальных нянь отметала исключительно из-за фото. Если оно некачественное, слишком мелкое, няня в купальнике и так далее, то доверия нет.

Затраты на запуск проекта

Основные затраты на старте были связаны с разработкой сайта, около $ 5000. На все ушло около полугода. У нас достаточно сложный функционал, не просто каталог бебиситтеров, а полноценный сервис: родители могут разместить объявление, отправить личное приглашение понравившемуся ситтеру, общаться через сайт и многое другое.



Скриншот предоставлен автором

Основная проблема проекта связана со стереотипами. Была и есть. Мы давно живем в другом мире, но, как и тридцать лет назад, у многих образ жены и матери ассоциируется с женщиной, которая варит борщ, растит ребенка, тащит тяжелые сумки из магазина. Да, сложно, но так надо. А кому надо? Сегодня продукты из магазина можно заказать с доставкой, квартиру приведет в порядок клининг-компания… Можно экономить тучу времени и сил. Что касается нашего сервиса, вроде бы все признают, что маме нужна передышка, хотя бы несколько свободных часов в неделю. Но в то же время срабатывает стереотип — а что люди скажут?

Был в нашей практике забавный случай. Одна мама хотела заниматься своими делами, а папа был категорически против няни. И жена тайком пригласила ситтера гулять днем с ребенком на площадке. Наша целевая аудитория не совсем готова к сервису. Но, уверена, через какое-то время вызвать няню на час станет таким же обычным делом, как вызвать такси или сходить на маникюр.

Как работает сервис

Time for mama — площадка, где встречаются родители и бебиситтеры. Мы предоставляем проверенные анкеты нянь плюс удобный функционал по их поиску — как Uber. Родители создают объявление, где и когда нужна помощь, и из откликов выбирают подходящего ситтера. Каждый ситтер сам определяет сумму услуг, в среднем это $ 2,5/час, в зависимости от опыта и квалификации. Работу родитель оплачивает напрямую по факту, мы здесь не участвуем.

Монетизация проекта происходит за счет месячной подписки родителей. Им так гораздо удобнее, не надо тратить время на оплату каждый раз при создании объявления. Стоимость, на мой взгляд, доступная — $ 3. Две чашки капучино... Учитывая объем работы, цену надо было бы повысить, но доступность сервиса — сейчас основная наша идея. Постоянную няню может позволить себе далеко не каждая семья, а вот купить месячную подписку на наш сервис и пригласить ситтера на пару часов в неделю по карману большинству.



Фото предоставлено автором

Наша целевая аудитория — современная мама 23−40 лет, которая ведет активный образ жизни: друзья, события, театр, кино, путешествия. Она не делает выбор между карьерой и семьей, гармонично сочетает личные амбиции и детей. Она счастливая и самодостаточная, не стесняется попросить о помощи, когда это нужно.

Кто работает ситтером

За время существования сайта в качестве ситтеров у нас зарегистрировались более 150 человек. Но активных анкет у нас 15−17. Мы тщательно проверяем потенциальных нянь, их соцсети, предлагаем пройти тестирование, разработанное вместе с психологом. Кроме стандартных вопросов об опыте работы с детьми и квалификации, «проигрываем» разные ситуации, которые могут возникнуть. И затем лично общаемся с кандидатами. Только после этого анкета появляется на сайте. Если человек не откликается на объявления и не отвечает на сообщения, то анкету мы удаляем.

Ситтерами в основном подрабатывают студентки. Они мобильны, открыты новому и им нужна работа со свободным графиком. Мы рады всем, кто разделяет нашу идею и кому подходят наши условия.



Фото предоставлено автором

Например, среди ситтеров есть как девушки совсем без опыта, так и специалисты с медицинским или психологическим образованием. Находим их в том числе благодаря объявлениям на порталах о поиске работы и в Instagram.

Продвижение сервиса

Проект запустили чуть больше года назад. Но все еще мало минских мам знает о нас. В среднем в месяц на сайте 30−40 заявок (планировали 100+), но спрос постепенно растет. Всего же у нас зарегистрировано около 1000 родителей. По статистике, около 30% тех, кто воспользовался сервисом однажды, возвращаются.

В продвижении основной упор делаем на социальные сети, в частности Instagram . Ими занимаюсь я и продакт-менеджер. Наш проект для родителей и про детей, поэтому момент доверия к бренду играет ключевую роль. Важно, чтобы о нас рассказывал не билборд на дороге, а живые люди, мамы.

Мы сотрудничаем с «детскими» брендами и проектами. Стараемся как можно больше участвовать в офлайн-мероприятиях, где есть место живому общению, чтобы мамы могли познакомиться с бебиситтерами, задать все вопросы о сервисе, увидеть, что мы живые люди, а не виртуальный проект. Лучше всего работают рекомендации блогеров. После упоминаний в известных пабликах мы наблюдали более 100 регистраций на сайте. Стараемся везде договариваться об информпартнерстве и бартере. Но иногда за рекламу платили и «живые» деньги — от $ 50 за пост. Для фотосессий, как правило, находим заинтересованных в сотрудничестве фотографов. С моделями проблем нет:)



Фото предоставлено автором

Я выступаю как стилист и организатор. Затраты требуются только на аренду фотостудии — в среднем $ 15/час.

Команда проекта практически не изменилась. В основном всем занимаюсь сама. Я и создатель, и организатор, и интервьюер для ситтеров, и модератор сайта — в общем, разнорабочий. Есть еще PR-менеджер, дизайнер, а пару месяцев назад появился продакт-менеджер. При необходимости привлекаем специалистов со стороны, например, фотографов.

Регулярные месячные траты на проект порядка $ 100 — налоги и банковское обслуживание. Дополнительные расходы — дизайн, тексты, фотосъемки, печать полиграфии, технические доделки сайта — из месяца в месяц разные, но в среднем около $ 70. У сотрудников нет фиксированного объема работ, поэтому их труд оплачивается по мере выполнения задач.

Планы. Наш сервис пока доступен только в Минске. Конечно, хочется выйти в другие города и даже за пределы республики, но сейчас рано об этом говорить, потому что стартап еще не окупился, работает на моем энтузиазме и личных вложениях. Надеюсь через год выйти на прибыль.

Также в перспективах — создать базу проверенных и надежных fulltime-нянь. Регулярную няню, как правило, ищут один раз и надолго, поэтому здесь уместно будет ввести оплату за одно объявление.

В начале года планируем добавить еще одну услугу — создание бебибука. Это первый альбом малыша, где мамы фиксируют важные моменты: рост, вес, первый зуб, шаг. У нас они смогут заказать оригинальный дизайн и печать. Кроме дополнительного заработка, бебибук повысит лояльность клиентов и узнаваемость бренда.