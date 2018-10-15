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Сотрудники спецподразделения «Алмаз» обнаружили на дне озера Белое автомобиль с пропавшими мужчинами

16.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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На протяжении недели велись активные поиски граждан, которые отправились на рыбалку и перестали выходить на связь.

Сотрудники спецподразделения «Алмаз» обнаружили на дне озера Белое автомобиль с пропавшими мужчинами
Все это время местонахождение без вести пропавших устанавливали сотрудники Сморгонского РОВД, а также оперативники уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома. Также в поисках принимали участие сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен радиус, где могут находиться пропавшие граждане. Сегодня сотрудники спецподразделения «Алмаз» прочесывали озеро Белое и обнаружили находившийся на дне бус, в нем были и пропавшие мужчины.

При первичном осмотре тел признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительной версии мужчины уснули в машине, которая съехала в озеро и не смогли выбраться. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


Максим Базыленко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома


 
 
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На протяжении недели велись активные поиски граждан, которые отправились на рыбалку и перестали выходить на связь.
 
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