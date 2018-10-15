ВВП Беларуси в январе-сентябре вырос на 3,7% - Белстат

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-сентябре 2018 года составил в текущих ценах Br88,8 млрд, что в сопоставимых ценах на 3,7% больше, чем в январе-сентябре 2017 года, говорится в сообщении Белстата.

Темп роста ВВП в текущем году постепенно замедляется: 5,1% в первом квартале, 4,8% в январе-апреле, 4,7% в январе-мае, 4,5% в январе-июне, 4,4% в январе-июле. По итогам января-августа прирост ВВП также составлял 3,7%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,4% (в январе-августе также 112,4%).

Как сообщалось, премьер-министр страны Сергей Румас считает, что динамика ВВП Беларуси стабилизировалась. "Экономический рост в стране стабилизировался на уровне 3,7%. Ключевые показатели деятельности правительства выполнены", - сказал С.Румас во вторник после доклада президенту Беларуси.

ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4% при прогнозе 1,7% после снижения на 2,6% в 2016 году и на 3,9% в 2015 году.

По целевому прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен составить не менее 3,5%, индекс-дефлятор ВВП - 107,2%.

В начале октября Международный валютный фонд значительно улучшил прогнозные параметры ключевых макропоказателей - ВВП и инфляции - для Беларуси на 2018 год.

В соответствии с обновленным прогнозом МВФ (World Economic Outlook, WEO), прирост ВВП Беларуси в 2018 году составит 4% против 2,8%, которые прогнозировал МВФ в апрельском WEO. Прогноз по инфляции на 2018 год улучшен с 6% до 5,5%.

Правительство Беларуси в проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП страны в следующем году в пределах 4%.