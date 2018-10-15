20 модных хитов весны и лета 2019, которые всех сведут с ума

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Полный гид по модным трендам предстоящего сезона.

Tie-dye

Изначально авторство затейливому принту tie-dye принадлежало субкультуре хиппи: в 70-е футболка с размытым орнаментом была одним из самых главных отличительных признаков принадлежности к движению. Однако сейчас связь принта с историческим прошлым практически утратилась: психоделические узоры, акварельные разводы и выстиранные краски теперь украшают не только фестивальные топы, но и шелковые платья, классические пальто и элегантные сумочки, как у Prada.

Вареный деним

Во имя безопасности модниц дизайнеры представили столько различных вариаций вареной одежды, чтобы к въедливым химикатам точно не пришлось притрагиваться. Мода стала доступнее, а значит выискивать заветную пару джинсов, как это делали модницы 80-х, и проводить часы у кастрюли, чтобы получить уникальный (и буквально неповторимый) рисунок на дениме, не придется. Выбираем куртки с размытыми узорами, выбеленные джинсы и комбинезоны с затейливыми разводами — и чем контрастнее, тем лучше.

Платки во всем многообразии

Что может быть проще, чем связать несколько платков, сделав из них ультрамодное платье? Техника, некогда популярная на всех курортах от Монте-Карло до Геленджика, вдохновила дизайнеров и для нового сезона. Крутим затейливую чалму, обвязываем вокруг талии на манер традиционной восточной юбки саронг, как у Paco Rabanne и Oscar de la Renta, или комбинируем несколько платков вместе, создавая легкую пляжную тунику — можно интерпретировать тренд в любом ключе.

Бермуды

То прощаясь с нами, то возвращаясь на подиумы вновь, бермуды в новом сезоне представлены крайне широко: от удлиненных шорт со стрелками и отворотами до ярких вариантов из ткани плиссе. Нам такая тенденция по душе: уместны бермуды будут и в офисе в паре с классическим жакетом, и на пляжной вечеринке в сочетании с безумной кислотной футболкой.

Фотопринты

Если в прошлых сезонах жизненные принципы лучше всего отражали напечатанные на свитшотах и футболках цитаты и громогласные выражения, то сейчас о ваших убеждениях красноречиво расскажут фотопринты. Абстрактные фигуры, сюрреалистичные картины любимых художников или вполне реальные пейзажи и портреты — выбираем из целой палитры вариантов то, что больше всего по душе, и помещаем на самое видное место.

Велосипедки

Многие уже вдоволь наигрались с ними предыдущей весной (например, Ким Кардашьян), но дизайнерам этого оказалось недостаточно — голос улиц вновь прорывается на подиумы. Поэтому с чистой совестью экспериментируем с велосипедками и в наступающем сезоне, миксуя не только с оверсайз жакетами (сочетание, уже ставшее каноническим), но и с женственными вечерними платьями, как делали Blumarine.

Кейп-силуэт

Зимой и осенью дизайнеры представляли огромный выбор утепленных пальто и кейпов, которые легко заменяют привычные (а для кого-то и поднадоевшие) классические пальто для холодного времени года. Весной и летом бренды предлагают облегченные варианты: легкие классические кейп-жакеты, накидки и летние тренчи с прорезями для рук. Выглядит крайне элегантно и эстетично: теперь под верхней одеждой не придется прятать авангардные statement-рукава или ряды необычных браслетов.

Капрон

Дизайнеры поставили жирную точку под уже ставшей культовой фразой о том, что в моде сейчас — абсолютно все. Теперь мы видели даже трендовые капроновые колготки, от которых долгое время воротили нос многие стилисты высшего разряда. Saint Laurent представили палитру нейтральных оттенков, Миучча Прада для Miu Miu и Prada дополнила образы черными полупрозрачными гольфами, а Moschino (по традиции с недюжей самоиронией) раскрасили капрон маркерами. Носить колготки и капроновые лосины или нет — выбор каждого, но факт остается фактом: мода стала еще более демократичной.

Микро-сумки

Против гигантских шоперов на модный ринг выходят их миниатюрные антагонисты — уменьшенные копии тоутов, кросс-боди и поясных сумок. C миниатюрными аксессуарами селебрити появлялись еще год назад, заменяя ими клатчи и минодьеры, а в этом сезоне дизайнеры представили еще больше различных вариантов — от мини-саквояжей до широких кожаных поясов с несколькими сумочками, как у Fendi.

Эклектичные принты

Эксперименты с необычными принтами лучше проводить летом: и дизайнеры об этом прекрасно знают. В новом сезоне миксуем графику с флоральными орнаментами, полоску — с сюрреалистичными узорами, а в пару к гороху ставим клетку: запретных сочетаний нет, и можно смело набивать руку для создания самых неординарных луков из подручных принтов.

Пайетки

В новом сезоне полотно сияющей чешуи — вовсе не главный атрибут вечеринки и не намек на бурную эпоху диско. Даже наоборот: комбинируем платья и юбки, усыпанные переливающимися пайетками, с базовыми футболками и лаконичными джинсовыми куртками, и носим их повседневно. Вдохновение ищем в сказках Ганса Христиана Андерсена — дизайнеры вовсю экспериментируют с образом русалки, случайно оказавшейся на суше.

Приталенные жакеты

Статус главного подиумного долгожителя по праву носит классический костюм: дизайнеры слегка меняют фасоны и палитру оттенков, экспериментируют с принтами и декором, но двойки из жакетов и юбок или брюк по-прежнему входят в топ важнейших предметов гардероба. В следующем сезоне квадратные оверсайз-фасоны отходят на второй план, уступая дорогу «перевернутому треугольнику» — классическим жакетам с увеличенной линией плеч и осиной талией.

Объемные рукава

Рукава-буфы, которыми мы всецело насладимся в следующем сезоне, одновременно стали аллюзией на викторианскую Англию и power-dressing 80-х с их гипертрофированными объемами. В 2019 году тенденция обрастает еще большим количеством смыслов: Алессандро Микеле предлагает нам огромные рукава-ракушки, Николя Гескьер в Louis Vuitton фантазирует на темы межгалактических путешествий, предлагая повседневный вариант скафандра, а Michael Kors и Rodarte возвращают позабытые уже рукава-фонарики.

Спортивные ветровки

Модификаций ugly-моды и athleisure в этом сезоне было заметно меньше, однако спортивная эстетика все еще задает тренды будущего. В новом сезоне будем носить удобные спортивные ветровки — дизайнеры предлагают присмотреться к такой верхней одежде всем, показывая, как сочетать и с велосипедками из спандекса, и с романтичными миди-юбками.

Кружок по рукоделию

Лучший подарок — подарок, сделанный своими руками, и трендовых вещей для будущего сезона это тоже касается. Те, кто уже давно освоил технику макраме и кроше, смогут побаловать себя новинками самостоятельно. А для тех, кто от творчества и рукоделия далек, дизайнеры представили огромное количество плетеных сумок, платьев, топов и брюк — даже больше, чем мы видели в предыдущих сезонах. Самыми актуальными станут вещи, будто сшитые из рыболовной сетки, украшенной веревками, ракушками и деревянными бусинами. Кроме того, дизайнеры увлеклись ностальгией по недавним трендам и представили ряд вариантов вязаной обуви: похоже, самая спорная тенденция десятилетней выдержки возвращается к нам вновь.

Функциональность

Мода теперь не только красива, но и практична. В следующем сезоне вместительными накладными карманами обрастают объемные жилеты, брюки карго, которые начали экспансию подиумов еще в прошлом году, платья и даже классические рубашки с отложными воротниками, как у Fendi. Такая тенденция явно призвана компенсировать любовь дизайнеров к микро-сумкам: все, что не поместилось в ваш трендовый аксессуар, легко можно распределить по огромным карманам на одежде.

Деграде

Для тех, кому вареный деним кажется слишком грубым, дизайнеры предложили более нежную альтернативу — деграде или градиент. Мы, кажется, видели уже десятки различных вариантов плавного перехода оттенков, но в новом сезоне он украшает не только струящиеся платья, но и классические пальто.

Плиссировка

Струящиеся юбки и платья из плиссированной ткани — бальзам на душу для тех, кто устал от остроугольных фасонов power-dressing’а, спортивной эстетики и давно мечтал о возвращении женственности и элегантности. В новом сезоне юбки плиссе не выглядят как камбек юбок, популярных с десяток лет назад, — в паре с майкой и массивной брошью. Удачных вариантов стало в разы больше, и сейчас плиссировку используют не только для привычных платьев и юбок миди, но и для легких тренчей и шорт.

Брюки с разрезами

Дизайнеры отказались от подворотов и, не сговариваясь, без сожаления резали брюки вдоль и поперек. У Виктории Бекхэм разрезы стали едва заметной деталью и еще одним способом продемонстрировать необычный мыс обуви, Balmain же действовали более радикально и обнажили ноги почти полностью.

Кожа

Помешательство дизайнеров на коже, виниле и латексе переходит на следующую стадию: весной и летом носить гиперобъемные пальто и скульптурные куртки просто-напросто некомфортно, а облегченные костюмы — вполне. Miu Miu, например, представили классическую пару из приталенного жакета и юбки, а Hermes — кожаную куртку с укороченными рукавами и контрастной строчкой.

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