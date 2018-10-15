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Лукашенко поручил премьер-министру активизировать импортозамещение и убрать посредников в торговле

16.10.2018 17:57 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко поручил премьер-министру страны Сергею Румасу активизировать импортозамещение и бороться с посредничеством в торговле.

"Мы еще по импорту столько завозим, что в глазах порой становится темно: от зубочисток до двигателей. Импортозамещение - очень важный вопрос. Ничего не надо выдумывать, надо ставить станки, технологическое оборудование и производить комплектующие", - заявил А.Лукашенко, принимая во вторник Сергея Румаса.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

В частности, А.Лукашенко подчеркнул необходимость увеличения локализации сборочного производства легковых автомобилей в Беларуси. "Мы открыли производство легковых автомобилей (завод "БелДжи", совместное предприятие белорусского холдинга "БелАЗ" и китайской Geely). Посмотрите, сколько там белорусского - мизер. А нам надо, чтобы мы производили все свое. Давайте будем делать там сиденья для автомобилей, пусть со временем - двигатели, трансмиссии", - предложил президент.

Глава государства также подчеркнул необходимость решения проблемы посредничества, которое, по его мнению, часто становится основой для коррупционных схем. "За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами. И что поражает - у нас посредники даже на белорусскую продукцию. В Минске производим, и через посредника минские предприятия покупают", - сказал Лукашенко.


 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко поручил премьер-министру страны Сергею Румасу активизировать импортозамещение и бороться с посредничеством в торговле.
 
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