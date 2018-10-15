Лукашенко поручил премьер-министру активизировать импортозамещение и убрать посредников в торговле

"Мы еще по импорту столько завозим, что в глазах порой становится темно: от зубочисток до двигателей. Импортозамещение - очень важный вопрос. Ничего не надо выдумывать, надо ставить станки, технологическое оборудование и производить комплектующие", - заявил А.Лукашенко, принимая во вторник Сергея Румаса.





Главу государства цитирует его пресс-служба.





В частности, А.Лукашенко подчеркнул необходимость увеличения локализации сборочного производства легковых автомобилей в Беларуси. "Мы открыли производство легковых автомобилей (завод "БелДжи", совместное предприятие белорусского холдинга "БелАЗ" и китайской Geely). Посмотрите, сколько там белорусского - мизер. А нам надо, чтобы мы производили все свое. Давайте будем делать там сиденья для автомобилей, пусть со временем - двигатели, трансмиссии", - предложил президент.





Глава государства также подчеркнул необходимость решения проблемы посредничества, которое, по его мнению, часто становится основой для коррупционных схем. "За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами. И что поражает - у нас посредники даже на белорусскую продукцию. В Минске производим, и через посредника минские предприятия покупают", - сказал Лукашенко.



