Дальше некуда: Лукашенко прокомментировал игру с Молдовой

«В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда. Если мы не можем с Молдовой играть… Я не хочу принизить Молдову, молодцы ребята: вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши как всегда. Очень жаль», — сказал Александр Лукашенко.





Глава государства подчеркнул, что необходимо принимать дополнительные меры, чтобы развитие футбола в стране не останавливалось. «Ибо этот хороший всплеск, который произошел, завтра угаснет, и вы будете на уровне динамовских хоккеистов играть», — добавил он.