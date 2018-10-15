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Дальше некуда: Лукашенко прокомментировал игру с Молдовой
Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром, председателем Белорусской федерации футбола Сергеем Румасом прокомментировал состоявшийся 15 октября матч между сборными Беларуси и Молдовы (0:0).
«В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда. Если мы не можем с Молдовой играть… Я не хочу принизить Молдову, молодцы ребята: вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши как всегда. Очень жаль», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что необходимо принимать дополнительные меры, чтобы развитие футбола в стране не останавливалось. «Ибо этот хороший всплеск, который произошел, завтра угаснет, и вы будете на уровне динамовских хоккеистов играть», — добавил он.
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Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром, председателем Белорусской федерации футбола Сергеем Румасом прокомментировал состоявшийся 15 октября...
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