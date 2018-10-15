Тройной угон: в Минске мужчина отсидел за угон авто. Он вышел и через три часа угнал новое

Украденный «Фольксваген Пассат» с ул.Матусевича злоумышленник оставил в лесополосе в семи км от г. Старые дороги. На следующий день мужчина совершил кражу машины аналогичной марки с ул.Шаранговича. В этот раз краденное он оставил во дворе дома по ул.Вышелесского в Минске. Через несколько дней был украден «Фольксваген Транспортер» с ул.Одинцова. Машину фигурант припарковал около рынка в г.Дзержинск.





Далее оперативниками в ходе разбирательств установлено, что похищенный автотранспорт фигурант собирался перегнать в Российскую Федерацию. После, приехав на границу на одной из машин, мужчина стал узнавать у людей в очереди как доехать до Смоленска. Один мужчина сообщил, что пограничники проводят тщательный досмотр. Это спугнуло злоумышленника, и он решил не пытаться выехать за пределы республики.





В ходе осмотра автомобилей следственно-оперативной группой со специалистом Фрунзенского (г.Минска) РО ГКСЭ обнаружены и изъяты следы рук, следы обуви, биологические следы. По изъятым следам рук при сравнительных исследованиях по базе АДИС в управлении ГКСЭ по г.Минску было установлено совпадение с задержанным лицом, что также подтвердило причастность фигуранта к совершению преступлений.





Все три автомобиля в технически исправном состоянии переданы владельцам.









Известно, что ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны, кражи автотранспорта и кражи из автотранспорта.



