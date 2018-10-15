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Возле здания Генштаба задержали активистов «Моладзі БНФ» за акцию против дедовщины
Неподалеку от здания Генерального штаба Республики Беларусь (Коммунистическая, 1) 16 октября задержали активистов «Моладзі БНФ». Они проводили пикет против дедовщины в армии в рамках новой общественной кампании «Билет на тот свет».
Пикет «Моладзі БНФ» 16.10.2018. Фото spring96.org.
Среди задержанных — Денис Мандик и Анна Смилевич.
По информации от Дениса Мандика, активистов увезли в Центральное РУВД.
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Неподалеку от здания Генерального штаба Республики Беларусь (Коммунистическая, 1) 16 октября задержали активистов «Моладзі БНФ». Они проводили пикет против...
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