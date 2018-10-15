﻿ Порошенко: РПЦ продемонстрировала, что находится под непосредственным влиянием Кремля и ФСБ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порошенко: РПЦ продемонстрировала, что находится под непосредственным влиянием Кремля и ФСБ

16.10.2018 17:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Решение Синода Русской православной церкви (РПЦ) разорвать отношения со Вселенским патриархатом является следствием влияния на РПЦ российских властей. Такое мнение выразил 16 октября во Львовской области президент Украины Петр Порошенко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас вчера состоялось заседание так называемого Священного синода Русской православной церкви. В очередной раз они продемонстрировали, что находятся под прямым, непосредственным влиянием Кремля и Федеральной службы безопасности", – сказал он. 

По словам украинского президента, об этом свидетельствует рассмотрение церковного вопроса на заседании Совета безопасности РФ с участием президента Владимира Путина. 

"На Совете безопасности РФ приняли решение относительно защиты, подчеркиваю, Русской православной церкви в Украине, что я рассматриваю как непосредственное вмешательство во внутренние дела Украины", – заявил Порошенко. 

Он отметил, что происходящее является элементом гибридной агрессии со стороны Москвы. 
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение Синода Русской православной церкви (РПЦ) разорвать отношения со Вселенским патриархатом является следствием влияния на РПЦ российских властей. Такое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Двое жителей Крупок похитили 42-летнюю женщину и уговаривали её стать «ночной бабочкой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика