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Порошенко: РПЦ продемонстрировала, что находится под непосредственным влиянием Кремля и ФСБ
Решение Синода Русской православной церкви (РПЦ) разорвать отношения со Вселенским патриархатом является следствием влияния на РПЦ российских властей. Такое мнение выразил 16 октября во Львовской области президент Украины Петр Порошенко, сообщает корреспондент издания
"У нас вчера состоялось заседание так называемого Священного синода Русской православной церкви. В очередной раз они продемонстрировали, что находятся под прямым, непосредственным влиянием Кремля и Федеральной службы безопасности", – сказал он.
По словам украинского президента, об этом свидетельствует рассмотрение церковного вопроса на заседании Совета безопасности РФ с участием президента Владимира Путина.
"На Совете безопасности РФ приняли решение относительно защиты, подчеркиваю, Русской православной церкви в Украине, что я рассматриваю как непосредственное вмешательство во внутренние дела Украины", – заявил Порошенко.
Он отметил, что происходящее является элементом гибридной агрессии со стороны Москвы.
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Решение Синода Русской православной церкви (РПЦ) разорвать отношения со Вселенским патриархатом является следствием влияния на РПЦ российских властей. Такое...
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