Порошенко: РПЦ продемонстрировала, что находится под непосредственным влиянием Кремля и ФСБ

"У нас вчера состоялось заседание так называемого Священного синода Русской православной церкви. В очередной раз они продемонстрировали, что находятся под прямым, непосредственным влиянием Кремля и Федеральной службы безопасности", – сказал он.





По словам украинского президента, об этом свидетельствует рассмотрение церковного вопроса на заседании Совета безопасности РФ с участием президента Владимира Путина.





"На Совете безопасности РФ приняли решение относительно защиты, подчеркиваю, Русской православной церкви в Украине, что я рассматриваю как непосредственное вмешательство во внутренние дела Украины", – заявил Порошенко.





Он отметил, что происходящее является элементом гибридной агрессии со стороны Москвы.