У школьников появился выбор: в Центральном районе апробируют новую модель питания

Суть эксперимента в том, чтобы сделать третий — вариативный — комплекс горячего обеда и таким образом дать ребенку возможность выбрать то блюдо, которое он съест с удовольствием.









— Сегодня единое примерное двухнедельное меню, составленное для всех учреждений образования с учетом возраста детей и рекомендованного объема блюд, нуждается в пересмотре, — считает Стригельский. — И дело не только в выполнении натуральных норм питания учащихся, а прежде всего в том, чтобы предлагаемый рацион нравился детям.



