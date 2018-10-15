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У школьников появился выбор: в Центральном районе апробируют новую модель питания
В нескольких гимназиях Центрального района с 2019 года планируют апробировать новую модель питания учащихся, сообщил начальник управления по образованию администрации Центрального района Андрей Стригельский. Об этом пишет
Суть эксперимента в том, чтобы сделать третий — вариативный — комплекс горячего обеда и таким образом дать ребенку возможность выбрать то блюдо, которое он съест с удовольствием.
— Сегодня единое примерное двухнедельное меню, составленное для всех учреждений образования с учетом возраста детей и рекомендованного объема блюд, нуждается в пересмотре, — считает Стригельский. — И дело не только в выполнении натуральных норм питания учащихся, а прежде всего в том, чтобы предлагаемый рацион нравился детям.
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В нескольких гимназиях Центрального района с 2019 года планируют апробировать новую модель питания учащихся, сообщил начальник управления по образованию...
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