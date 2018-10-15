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Почему уходит Пашинян?

16.10.2018 17:18 — Разное | Партизан  
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О необходимости отставки армянский лидер заявил в начале октября на фоне новой волны политического кризиса в стране, а на прошлой неделе он объявил, что отставка произойдёт не позднее 16 октября.



“Сегодня важный день, и Республика Армения выходит на новый исторический этап, основной смысл которого можно резюмировать следующим образом: по итогам этого этапа нужно довести до конца произошедшую в Армении весной ненасильственную бархатную народную революцию”, — сказал Пашинян утром 16 октября, выступая перед началом заседания правительства.

Согласно процедуре, в течение семи дней после отставки премьера парламент должен будет избрать нового премьера. И если избрание дважды провалится, по закону, в стране должны быть проведены внеочередные парламентские выборы.

 Для чего нужны выборы?
 
К тому времени, как в Армении произошла “бархатная революция”, она успела перейти к парламентской системе управления (это произошло на прошлогодних выборах в парламент). В результате “бархатной революции” к власти пришла политическая сила, у которой нет большинства в парламенте. Её лидер Никол Пашинян возглавляет правительство, но парламент имеет возможность блокировать его решения. “Парламент не отражает волю народа”, — так армянские эксперты характеризуют “дореволюционные” политические силы, которые доминируют в законодательном органе.

О чём спорят политические оппоненты?
 
С необходимостью досрочных выборов в парламент согласны все политические силы. Но договориться о сроках у них не получается. Никол Пашинян стремится их провести в первой половине декабря, против чего выступили три из четырёх парламентских фракций. Эксперты полагают, что оппоненты Пашиняна тянут время, надеясь, что его рейтинг упадёт.

 Почему снова начался политический кризис?
 
Бывшая правящая Республиканская партия даже инициировала и провела в парламенте законопроект, который фактически блокировал роспуск Национального собрания. Именно это спровоцировало политический кризис в стране. Тогда Пашинян обратился к уже испробованному методу — он позвал людей выйти на улицы и вскоре толпы его сторонников окружили здание парламента.

 

По материалу JAMnews.

 
 
Ссылка на источник 22
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О необходимости отставки армянский лидер заявил в начале октября на фоне новой волны политического кризиса в стране, а на прошлой неделе он объявил, что отставка...
 
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