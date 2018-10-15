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Машина всмятку: звезда "Дома-2" пострадала в страшной аварии

16.10.2018 18:21 — Разное | UDF  
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Фото: instagram.com/jaricowa
Бывшая участница "Дома-2" Ольга Жарикова попала в ДТП по дороге в Санкт-Петербург. На КАД автомобиль звезды столкнулся с попутной машиной. К счастью, обошлось без жертв, но Audi Жариковой разбит всмятку.

Звезда до сих пор не может отойти от шока. Ольга признается, что сразу после аварии думала о людях во второй машине – она успела заметить, что там была семья с маленькими детьми. Девушка выскочила из автомобиля, и у нее началась истерика.

К счастью, выяснилось, что для пассажиров и водителя все обошлось – как, впрочем, и для самой Жариковой. Звезда отделалась царапинами и разбитым носом.

"Это было вчера. Не успела затормозить… Впереди ехала машина и резко вырулила вправо, а я не смогла. Всегда выруливала в сложных ситуациях, но не вчера. Была температура… и это не оправдание. Нормально, жива, отделалась ссадинами и разбитым носом. Главное, что во второй машине все целы", – написала Ольга в Instagram.


Ольга Жарикова попала в скандальный телепроект "Дом-2 в декабре прошлого года. Фанатам она запомнилась ярким романом с Александром Гобозовым. Внимание зрителей подогревалось частыми ссорами, расставаниями и примирениями. В августе 2018-го оба покинули телешоу и расстались окончательно.

Жарикова в своем микроблоге признавалась, что в последнее время она в подавленном состоянии. И даже подумывала о переезде из Москвы в родной Санкт-Петербург. Однако теперь изменила свое решение – аварию девушка сочла знаком свыше.


По словам Ольги, в первые мгновения после столкновения она не понимала, что произошло. "Дым, подушки, кровь, вышла из машины, ничего не понимала", – пишет Жарикова. Когда увидела во второй машине детей, у нее началась истерика. Успокоилась звезда только когда поняла, что люди в аварии не пострадали, пишет "ВокругТВ".

 
 
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Бывшая участница "Дома-2" Ольга Жарикова попала в ДТП по дороге в Санкт-Петербург.
 
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