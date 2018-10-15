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Звезда до сих пор не может отойти от шока. Ольга признается, что сразу после аварии думала о людях во второй машине – она успела заметить, что там была семья с маленькими детьми. Девушка выскочила из автомобиля, и у нее началась истерика.К счастью, выяснилось, что для пассажиров и водителя все обошлось – как, впрочем, и для самой Жариковой. Звезда отделалась царапинами и разбитым носом.написала Ольга в Instagram.попала в скандальный телепроект "Дом-2 в декабре прошлого года. Фанатам она запомнилась ярким романом с. Внимание зрителей подогревалось частыми ссорами, расставаниями и примирениями. В августе 2018-го оба покинули телешоу и расстались окончательно.Жарикова в своем микроблоге признавалась, что в последнее время она в подавленном состоянии. И даже подумывала о переезде из Москвы в родной Санкт-Петербург. Однако теперь изменила свое решение – аварию девушка сочла знаком свыше.По словам Ольги, в первые мгновения после столкновения она не понимала, что произошло.– пишет Жарикова. Когда увидела во второй машине детей, у нее началась истерика. Успокоилась звезда только когда поняла, что люди в аварии не пострадали, пишет "ВокругТВ".