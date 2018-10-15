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"Силикон лопнет": Пынзарь из "Дома-2" возмутила снимком в тесном купальнике

16.10.2018 18:16 — Разное | UDF  
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Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Бывшая участница "Дома-2" Дарья Пынзарь разместила неудачную фотографию в купальнике, который оказался меньше на несколько размеров. Снимок, сделанный на пляже в Турции, появился на странице телезвезды в Instagram.

На фотографии она нежно обнимает своего мужа Сергея. В подписи к снимку Пынзарь делится размышлениями о том, что значит для нее семья. "Семья это когда вы на одной волне, не обязательно быть идеальным в общем понятии, главное просто когда вам хорошо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет она.

Многие поклонники назвали отношения Сергея и Дарьи образцовыми и пожелали им счастья: "Ребята, вы очень красивая пара! Пусть у вас будет все хорошо!", "Самая нежная и гармоничная семья", "Пынзари – первая и единственная семья, которую можно ставить в пример всем остальным на этом чокнутом Доме-2".

Однако были и недовольные подписчики, которые обратили внимание на маленький размер купальника телезвезды: "По-моему у Даши грудь передавило", "Не боишься, что силикон лопнет?", "Грудь чуть не лезет наружу". А один из них с иронией отметил, что купальник, наоборот, слишком скромен: "А что такой скромный купальник то у Даши, на нее это не похоже вечно голая".


В начале этого года Дарья и Сергей Пынзарь переехали из России в курортный город Аланья в Турции. Она объяснила их решение так: "Почему именно Алания? Потому что тут невероятно красиво, это южная часть Турции и тут тепло круглый год. Городок небольшой и расположен на побережье. С одной стороны, море. С другой горы и реки. Похожего места я не видела. Сказать, что красиво, это ничего не сказать, тут невероятно". Тем не менее пара часто приезжает в Россию для решения бизнес-вопросов.

 
 
Ссылка на источник 64
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Бывшая участница "Дома-2" Дарья Пынзарь разместила неудачную фотографию в купальнике.
 
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