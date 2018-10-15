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Румас: Инфляция в Беларуси в 2018 году не превысит 6 процентов

16.10.2018 18:07 — Разное | UDF  
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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил после доклада у президента страны, что показатель инфляции в 2018 году сохранится в коридоре до 6%, а в следующем году снизится, передает пресс-служба правительства.

«Мы останемся в этом году в коридоре до 6%. На следующий год в наших прогнозных документах снижение инфляции до 5%», — заявил премьер-министр.

По его словам, в настоящее время нет каких-то негативных факторов, которые говорили бы о том, что в текущем или следующем году показатели инфляции не могут быть выполнены.

Как сообщалось, с ожиданиями белорусского правительства согласны и экономисты Евразийского банка развития. В ежемесячном макрообзоре за сентябрь говорится о том, что инфляция в Беларуси по итогам 2018 года сохранится в рамках целевого ориентира Национального банка.

На фоне повышения инфляционных рисков из внешнего сектора Нацбанк Беларуси в сентябре сохранил ставку рефинансирования неизменной на уровне 10%. По оценке регулятора, сложившийся уровень ставки рефинансирования близок к нейтральному и будет способствовать поддержанию инфляции вблизи 5% в среднесрочной перспективе.

 
 
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Об этом премьер-министр заявил после доклада у президента страны.
 
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