Румас: Инфляция в Беларуси в 2018 году не превысит 6 процентов

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— заявил премьер-министр.По его словам, в настоящее время нет каких-то негативных факторов, которые говорили бы о том, что в текущем или следующем году показатели инфляции не могут быть выполнены.Как сообщалось, с ожиданиями белорусского правительства согласны и экономисты Евразийского банка развития. В ежемесячном макрообзоре за сентябрь говорится о том, что инфляция в Беларуси по итогам 2018 года сохранится в рамках целевого ориентира Национального банка.На фоне повышения инфляционных рисков из внешнего сектора Нацбанк Беларуси в сентябре сохранил ставку рефинансирования неизменной на уровне 10%. По оценке регулятора, сложившийся уровень ставки рефинансирования близок к нейтральному и будет способствовать поддержанию инфляции вблизи 5% в среднесрочной перспективе.