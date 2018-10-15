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"Пошла вон отсюда!" Журналистка рассказала о разговоре с милицейским руководителем

16.10.2018 18:04 — Разное | UDF  
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Ольга Чайчиц
Журналистка Ольга Чайчиц рассказала о нескольких часах, проведенных в Боровлянском отделе милиции.

С самого начала милиционерам не понравилось, что Ольга вела видеозапись в здании милиции. Что было дальше, журналистка рассказала Belsat.eu:

«Когда меня задержали, я делала видео, снимала милиционеров. Когда мы зашли в отделение милиции, участковый инспектор Боровлянского отдела милиции Дмитрий Смык стал просить, чтобы я выключила камеру. Я стала говорить, что отделение милиции – не режимный объект, это общественное место, я имею право там снимать. Тогда он начал силой отбирать у меня телефон, забрал и удалил все видео, которое я с ними сняла. Потом меня оставили в коридоре, никаких действий не проводили со мной долгое время. Принесли бумаги ознакомить меня с моими правами. Я их попросила говорить со мной по-белорусски, на что они заявили, что у нас два государственных языка, и они имеют право говорить на любом из них. Потом ушли. Меня там никто не держал, я не имела права покидать отдел, но имела право ходить по нему.

Пошла к руководителю милиции пожаловаться, что нарушается мое право, и что сотрудники милиции обязаны разговаривать со мной на том государственном языке, на котором я хочу. На что он начал на меня просто орать: «Пошла вон отсюда! Будут они еще на языке разговаривать! Что они еще должны – покрасить язык в красный? Я сказал, вон отсюда! У меня не приемный день!» Вот так орал, орал и просто выгнал меня.

Потом снова я ждала долгое время в коридоре. Он подошел и начал говорить, что они изменили законодательство – так как раньше много милиционеров не умели разговаривать по-белорусски, изменили закон, что они могут на любом из государственных языков. Это был Константин Сергеевич Заяц – руководитель Боровлянского отдела милиции. Уже когда прошло три часа, они все-таки составили на меня протокол за вчерашнюю статью о Куропатах и отпустили».

Журналистку Ольгу Чайчиц задержали сегодня в Куропатах и ​​увезли в отдел милиции – чтобы составить протокол за «съемки без аккредитации» в урочище 14 октября.


Стрим Ольги Чайчиц 16 октября

 
 
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Журналистка Ольга Чайчиц рассказала о нескольких часах, проведенных в Боровлянском отделе милиции.
 
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