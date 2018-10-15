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В Сморгонском районе нашли пропавших рыбаков. Из озера достали машину с телами
Иллюстративное фото
— Прямо сейчас следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия около озера в Сморгонском районе. Из воды был извлечен автомобиль с телами двух рыбаков.
Двое мужчин 6 октября уехали на рыбалку на озеро вблизи деревни Белое Сморгонского района — и пропали. Уехали рыбаки на автомобиле VW Transporter белого цвета.
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В Сморгонском районе нашли пропавших 6 октября рыбаков — 37-летнего и 45-летнего мужчин.
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