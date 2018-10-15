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«Чистый лес-2018»

16.10.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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— под таким названием 20 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства проводится добровольная акция, приуроченная Году малой родины. В течение дня по всей стране руками неравнодушных белорусов будут убраны несанкционированные свалки, строительные и бытовые отходы в лесах, проведены работы по благоустройству территорий, примыкающих к дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

«Чистый лес-2018»

Приглашаем и земляков внести свой вклад в благоустройство наших лесов. Дополнительную информацию можно получить по тел.: (017) 388-51-81, (029) 338-65-72.

 
 
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— под таким названием 20 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства проводится добровольная акция, приуроченная Году малой родины. В течение дня по...
 
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Полымя
Lida.Info
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