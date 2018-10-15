«Чистый лес-2018»

— под таким названием 20 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства проводится добровольная акция, приуроченная Году малой родины. В течение дня по всей стране руками неравнодушных белорусов будут убраны несанкционированные свалки, строительные и бытовые отходы в лесах, проведены работы по благоустройству территорий, примыкающих к дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов.





Приглашаем и земляков внести свой вклад в благоустройство наших лесов. Дополнительную информацию можно получить по тел.: (017) 388-51-81, (029) 338-65-72.