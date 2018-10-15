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Минск вошел в тройку самых чистых городов мира
16.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Белорусская столица вошла в тройку самых чистых городов мира согласно рейтингу американского интернет-ресурса финансовых и аналитических новостей The Street.
Всего в список, составленный The Street, вошли 30 городов, при этом Минск расположился на третьем месте. "Столица и крупнейший город Беларуси часто рекламируется туристическими сайтами как самый чистый город в мире. Трудолюбивые работники заботятся о многочисленных парках города и регулярно поддерживают на улицах сверкающую чистоту", - говорится в описании города.
Первые два места в рейтинге чистых городов заняли Сингапур и Токио. Вслед за белорусской столицей, на четвертом месте, расположился еще один японский город - Киото. В десятку также вошли Казань, Медина, Абу-Даби, Тайбэй, Цюрих, Стокгольм. Столица России Москва заняла 14-е место. Замыкает тридцадку американский Бостон.
Составители рейтинга основывались на отзывах пользователей онлайн-сервиса бронирования жилья Booking.com.
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Белорусская столица вошла в тройку самых чистых городов мира согласно рейтингу американского интернет-ресурса финансовых и аналитических новостей The...
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