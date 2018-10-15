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Внимание! С 17 октября изменяются маршруты экспрессного сообщения в районе ГОБК
16.10.2018 19:04 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с проведением ремонтных работ по улице Героев обороны Брестской крепости на участке от улицы Фомина до улицы Зубачева с 10 часов 17 октября по 1 декабря изменяются маршруты экспрессного сообщения.
Движение маршрута экспрессного сообщения №5 будет осуществляется по следующим улицам: Героев обороны Брестской крепости, Фомина, Гоголя, Зубачева, Героев обороны Брестской крепости и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.
Движение маршрута экспрессного сообщения №10 при следовании от конечного остановочного пункта «Брест Западный» будет осуществляться по улицам: Героев обороны Брестской крепости, Зубачева, Гоголя, Фомина, Героев обороны Брестской крепости и далее по маршруту.
Городской
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В связи с проведением ремонтных работ по улице Героев обороны Брестской крепости на участке от улицы Фомина до улицы Зубачева с 10 часов 17 октября по 1 декабря...
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