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Внимание! С 17 октября изменяются маршруты экспрессного сообщения в районе ГОБК

16.10.2018 19:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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В связи с проведением ремонтных работ по улице Героев обороны Брестской крепости на участке от улицы Фомина до улицы Зубачева с 10 часов 17 октября по 1 декабря изменяются маршруты экспрессного сообщения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59782.php

Внимание! С 17 октября изменяются маршруты экспрессного сообщения в районе ГОБК

Движение маршрута экспрессного сообщения №5 будет осуществляется по следующим улицам: Героев обороны Брестской крепости, Фомина, Гоголя, Зубачева, Героев обороны Брестской крепости и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Движение маршрута экспрессного сообщения №10 при следовании от конечного остановочного пункта «Брест Западный» будет осуществляться по улицам: Героев обороны Брестской крепости, Зубачева, Гоголя, Фомина, Героев обороны Брестской крепости и далее по маршруту.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59782.php

Внимание! С 17 октября изменяются маршруты экспрессного сообщения в районе ГОБК

Городской автобусный маршрут №5 будет следовать в объезд по улицам Гоголя — Зубачева — Героев Обороны Брестской Крепости в прямом и обратном направлениях.

 
Теги: Брест
 
 
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В связи с проведением ремонтных работ по улице Героев обороны Брестской крепости на участке от улицы Фомина до улицы Зубачева с 10 часов 17 октября по 1 декабря...
 
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