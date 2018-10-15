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Минюст лишил лицензии агентство недвижимости «Статус риэлт»

16.10.2018 18:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Минюст лишил лицензии агентство недвижимости «Статус риэлт»
shutterstock.com

Причина принятого решения – передача права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу, сообщили в Министерстве юстиции.

Для расторжения заключенных с компанией договоров на оказание риэлтерских услуг потребителям следует обращаться в указанную организацию.

В работе ООО «Статус риэлт», как сообщается, имелись и иные нарушения, которые были установлены в ходе рассмотрения жалоб потребителей. Например, потребителям представлялись недостоверные сведения о квартирах, якобы предлагаемых к сдаче в наем. 

Также допускались нарушения при рекламировании объектов недвижимости, а именно: реклама размещалась без законных на то оснований, без заключения договоров на оказание риэлтерских услуг с собственниками рекламируемых квартир. 

Минюст лишил лицензии агентство недвижимости «Статус риэлт»
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Действие лицензии прекращается с 19 октября 2018 года.
 
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