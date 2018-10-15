Минюст лишил лицензии агентство недвижимости «Статус риэлт»

Причина принятого решения – передача права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу, сообщили в Министерстве юстиции.

Для расторжения заключенных с компанией договоров на оказание риэлтерских услуг потребителям следует обращаться в указанную организацию.

В работе ООО «Статус риэлт», как сообщается, имелись и иные нарушения, которые были установлены в ходе рассмотрения жалоб потребителей. Например, потребителям представлялись недостоверные сведения о квартирах, якобы предлагаемых к сдаче в наем.