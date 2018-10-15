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Сергей Румас: «Правительство будет стимулировать создание импортозамещающих производств»
Новости Беларуси. Глава государства поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября. Рост составит 5,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социально-экономическая тематика стала основной на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром Сергеем Румасом.
Поручение Президента: в 2019 средняя пенсия должна составлять 40 % от средней зарплаты. В 2018 году достичь этого соотношения не удается. Речь на встрече шла и о заработных платах. По-прежнему актуальным остается требование выйти на 1000 рублей. Также в 2019 году внимание нужно обратить на тех, кто получает невысокую зарплату. У этой категории доходы должны расти более высокими темпами.
Сегодня же, 16 октября, Сергей Румас рассказал и о программе деятельности правительства на ближайшие два года.
Кроме того, во время рабочей встречи Сергей Румас доложил об итогах работы экономики за три квартала 2018 года. Динамика положительная: с начала года рост – 3,7%. Выполнены все ключевые показатели. Инфляция – в пределах годового параметра, сохранится в коридоре до 6 %. Отдельно на встрече обсуждалась тема импортозамещения. Президент поставил задачу активнее развиваться в этом направлении. Белорусским предприятиям надо перенимать мировые технологии, закупать соответствующее оборудование и самим производить всё необходимое. Как рассказал журналистам премьер-министр, соответствующие задачи озвучены каждому министерству.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
В Орше есть несколько крупных заводов, которые имеют избыточные площади, являющиеся очень хорошими площадками для размещения импортозамещающих производств, в частности, для нашего автомобилестроения. Это одно из направлений.
Кроме того, по всем другим видам продукции, где есть возможность и в Республике Беларусь есть конкурентные условия для ее производства, правительство будет стимулировать создание импортозамещающих производств.
Что касается темы посредничества, то сейчас в правительстве на контроле три поручения Президента. Уже проведена большая работа по выстраиванию оптимальных схем продаж как белорусской, так и импортной продукции. Посредничество имеет право на жизнь в том случае, если помогает увеличить объем продаж и с меньшими издержками. Искоренять нужно те факты, когда цена товара, проходящего через несколько рук, увеличивается на каждом звене этой цепочки. Очевидно, такая политика отражается на конкурентоспособности.
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Новости Беларуси. Глава государства поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября. Рост составит 5,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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