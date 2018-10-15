Лукашенко поручил повысить пенсии и зарплаты

Средняя зарплата в Беларуси в 2019 году должна вырасти до 500 долларов. А со следующего месяца в стране увеличится размер пенсии. Соответствующие поручения президент страны Александр Лукашенко дал премьер-министру Сергею Румасу, сообщает «МИР 24».

«В этом году мы реальные пенсии повысим где-то на 8-9%. Это будет неплохо, но надо двигаться дальше. В будущем году мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через одну тысячу белорусских рублей за счет того, что мы поднимем заработную плату у низкооплачиваемых слоев населения. И правительство пусть в этом направлении двигается. Все люди должны понимать, что деньги должны быть заработаны, никто нам их не сбросит», – сказал Лукашенко.

Премьер-министр Беларуси представил президенту программу работы правительства на ближайшие два года. В частности, планируется сделать ставку на развитие бизнеса и провести масштабную цифровизацию экономики.

Перезагрузки президент ждет и от футбола. Накануне сборная страны сыграла вничью с Молдовой. Это не тот результат, на который рассчитывал Лукашенко.

«В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда. Молдова – молодцы ребята: вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши, как всегда. Очень жаль. Что-то нам надо делать и с футболом. Ибо этот хороший всплеск, который произошел, завтра угаснет, и вы будете на уровне хоккеистов из «Динамо» играть», – сказал Лукашенко.