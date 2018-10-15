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СМИ: в Беларуси закроются все магазины «Корона Техно»

16.10.2018 18:47 — Разное | KYKY  
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Сотрудники «Корона Техно» анонимно рассказали, что все магазины сети закроются. Им на планёрках сообщили, что сеть выкупил «5 элемент», и он проведёт ребрендинг магазинов. Эту информацию подтвердил одна из компаний-поставщиков, которая сотрудничает с «Корона Техно», а также один из конкурентов. Всё это сообщает Onliner.by.

«Такие слухи давно ходили, а вчера руководителю отдела пришло письмо. Все подтвердилось», − рассказал сотрудник одного из магазинов «Корона Техно» в Минске. По его словам, региональные точки закроют уже в ноябре, а столичные магазины − в апреле 2019 года.

По словам собеседника, слухи ходили давно: «А вчера мне позвонил коллега и рассказал, что всех собрали и объявили официально: работаем до 11 апреля. Как мне сказали, наш руководитель получил письмо с такой информацией, хотя лично я этот документ в глаза не видел. Говорят, наше место займет «5 элемент».

Эту информацию подтвердили и другие сотрудники магазинов, хотя документов предоставить никто не смог. «Письмо на компьютере у начальника. Доступа нет. Но директор официально объявила нам об этом на пятиминутке», − объяснила одна работница ТЦ.

Представители одной из компаний-поставщиков, которая сотрудничает с «Короной Техно», также подтверждают эту информацию. Как и прямые конкуренты сети. «Корону Техно» выкупил «5 элемент». Будет ребрендинг», − коротко рассказал один из дилеров техники.

В отделе маркетинга «Корона Техно» отвечать на вопрос о возможном закрытии отказались, не объясняя причин. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники «Корона Техно» анонимно рассказали, что все магазины сети закроются. Им на планёрках сообщили, что сеть выкупил «5 элемент», и он проведёт ребрендинг...
 
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