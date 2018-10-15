Можно ли белорусским православным посещать службы в храмах сторонников автокефалии в Украине, и по каким признакам выбирать храмы, относящиеся к юрисдикции Московского Патриархата на литургию, молебен, исповедь? Ответы на эти вопросы в интервью информационному агентству "Интерфакс" председатель синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви (Белорусского Экзархата Московского Патриархата)

протоиерей Сергий Лепин.

- Как последние события влияют на общение между церквями?

- Константинопольская и Русская Православная Церковь разрывают евхаристического общение. Вчерашнее решение нашего Синода запрещает верующим РПЦ причащаться, исповедоваться, венчаться и совершать прочие таинства в храмах, находящихся в подчинении Фанару. Если речь идет о канонической церкви, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, то наши отношения могут только улучшиться. Священный синод призвал усугубить молитвы о церкви в Украине.

Мы раньше молились о мире на Донбассе, о ниспослании мира Украине. И продолжаем эти молитвы. И теперь молимся и о единстве православия, чтобы церковь преодолела все трудности, с которыми сегодня сталкивается. У нас всегда также были совместные конференции, богословские дискуссии. И взаимодействие продолжится, надеюсь – будет даже расширяться.

Политику добрососедства мы поддерживаем всегда и со всеми. Но с автокефальной церковью у нас нет даже прямого контакта, поскольку в Беларуси нет приходов так называемого Киевского патриархата. Поэтому о каких-то глубоких контактах, тем более – совместных проектах – речи быть не может.

- Какова позиция Белорусской Православной Церкви в отношении того, могут ли белорусские верующие посещать храмы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата для молитвы?

- Что касается храмов раскольников, которые сейчас имеются в Украине, - с нашей точки зрения они не являются валидными для молитвенного посещения православными верующими. Мы не признаем таинств УПЦ КП.

Не сотрудничаем с ними, не сослужим.

Но всем, и им в том числе, желаем мира, тепла и любви – как и мусульманам, католикам, буддистам, атеистам…

- Как в таком случае верующему различать храмы?

Во-первых, читать надписи на табличках на входе в храм. Как правило, и носители идеологии раскола тоже озабочены тем, чтобы их не путали с Московским Патриархатом.

И во вторых – нужно следить за самим богослужением, за тем, чьи имена возносятся. Каждый верующий должен знать своего епископа, патриарха. И если он видит, что возносятся другие имена, это уже достаточный повод для того, чтобы покинуть храм. А можно вообще не усложнять: взять и спросить его обитателей чей он.