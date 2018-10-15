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Православные Казахстана солидарны с канонической УПЦ и решением Синода разорвать отношения с Константинополем

16.10.2018 18:33 — Разное | Интерфакс  
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Православные верующие Казахстана молятся о своих братьях на Украине, духовенстве и прихожанах канонической Церкви, и уповают на то, что трагических последствий от вторжения Константинополя в эту страну удастся избежать.

"Мы оказались на пороге, может быть, очень новых событий, и нам остается надеяться на то, что на Украине мы сможем избежать каких-то трагических последствий и кровавых событий, которые могут последовать вслед за этим беспрецедентным, неканоническим решением Константинопольского патриарха. На каждой службе мы здесь, в Казахстане, возносим особую молитву о мире на земле Украины и всей своей душой мы с нашими братьями по вере, которым предстоит, возможно, противостоять тем людям, которые пытаются разрушить единство православия", - рассказал "Интерфаксу" управделами Казахстанского митрополичьего округа епископ Каскеленский Геннадий.

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. УПЦ МП эти решения не признала, не признал их и Московский патриархат, который в ответ на своём заседании 15 октября объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

 
 
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Православные верующие Казахстана молятся о своих братьях на Украине, духовенстве и прихожанах канонической Церкви, и уповают на то, что трагических последствий от...
 
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