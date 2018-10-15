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Не Ющенко: Кучму в контактной группе по Донбассу сменил советник Порошенко

16.10.2018 19:53 — Разное | Партизан  
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Вместо экс-президента Украины Леонида Кучмы в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе работает Руслан Демченко – советник нынешнего руководителя страны Петра Порошенко, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирину Геращенко.

Ранее пресс-секретарь бывшего президента Украины Дарья Олифер распространила информацию, что Кучма завершает свою деятельность в роли представителя Киева на заседаниях контактной группы по Донбассу в Минске.

В августе Кучме исполнилось 80 лет, и он предупреждал, что по достижении "критического возраста" прекратит работу. Вскоре появилась информация, что Кучму сменит экс-президент Виктор Ющенко. Ющенко даже приезжал в Минск на встречу с Лукашенко. Но, видимо, по другим делам.

"Сегодня проходит заседание трехсторонней контактной группы, а также рабочих групп в Минске. Украину представляет во время этого заседания дипломат и советник президента Руслан Демченко", – сказала Геращенко.

Она также уточнила, что решение об официальном назначении представителя на переговорах в белорусской столице примет Порошенко как глава украинского государства. "Именно президент Украины должен объявить эту фамилию. Но очевидно и 100%, что это будет патриотический и профессиональный человек, который достойно и должным образом будет представлять позицию Украины в Минске, так, как это всегда и происходит", – сказала Геращенко.

Официального указа президента Украины о назначении представителя Киева на переговорах в настоящее время нет.
 
Теги: Минск
 
 
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Вместо экс-президента Украины Леонида Кучмы в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе работает Руслан Демченко – советник...
 
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