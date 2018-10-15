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Авто с телами двух рыбаков достали из озера под Сморгонью
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели двух рыбаков, тела которых извлекли из озера в Сморгонском районе, сообщили в Следственном комитете.
Двух мужчин разыскивали как без вести пропавших около недели: граждане отправились на рыбную ловлю, а затем перестали выходить на связь.
"Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия около озера в Сморгонском районе. Из воды был извлечен автомобиль с телами двух рыбаков", – сообщили
На место происшествия выехал начальник УСК по Гродненской области Олег Шандарович, который лично руководит работой следователей и экспертов.
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Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели двух рыбаков, тела которых извлекли из озера в Сморгонском районе, сообщили в Следственном комитете.
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