Авто с телами двух рыбаков достали из озера под Сморгонью

Двух мужчин разыскивали как без вести пропавших около недели: граждане отправились на рыбную ловлю, а затем перестали выходить на связь.





Sputnik во вторник в управлении Следственного комитета по Гродненской области. "Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия около озера в Сморгонском районе. Из воды был извлечен автомобиль с телами двух рыбаков", – сообщиливо вторник в управлении Следственного комитета по Гродненской области.





На место происшествия выехал начальник УСК по Гродненской области Олег Шандарович, который лично руководит работой следователей и экспертов.



